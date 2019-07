Samsung Galaxy Note 10, immagini ufficiali

Luca Colantuoni,

Manca meno di un mese all’annuncio della serie Galaxy Note 10 e ovviamente iniziano a trapelare informazioni più dettagliate sui nuovi smartphone di Samsung. Due noti lekaer hanno pubblicato i press render ufficiali dei Galaxy Note 10 e Note 10+ che Samsung mostrerà durante l’evento Unpacked del 7 agosto a New York.

Come si può vedere nelle immagini, i due smartphone hanno un design molto diverso da quello del Galaxy Note 9. I due dispositivi hanno una forma più squadrata con cornici molto piccole e soprattutto un foro nella parte superiore dello schermo. Samsung ha quindi utilizzato il display Infinity-O, come nella serie Galaxy S10, ma in questo caso il foro si trova al centro. Entrambi i modelli hanno una singola fotocamera frontale (forse da 10 megapixel). La differenza principale è rappresentata dalla diagonale dello schermo Super AMOLED: 6,3 pollici per Galaxy Note 10 e 6,75 pollici per Galaxy Note 10+.

Ancora più evidente il nuovo design della parte posteriore. Il modulo fotografico è stato posizionato in verticale nell’angolo superiore sinistro. Il Galaxy Note 10 ha tre fotocamere, probabilmente le stesse del Galaxy S10, quindi con sensori da 12, 12 e 16 megapixel. Quella principale potrebbe avere un obiettivo con tre aperture (f/1.5, f/1.8 e f/2.4). La quarta fotocamera del Galaxy Note 10+ dovrebbe avere un sensore ToF (Time-of-Flight).

Samsung ha eliminato il cardiofrequenzimetro, il jack audio da 3,5 millimetri (nella confezione ci saranno gli auricolari AKG USB Type-C) e il pulsante Bixby. Il tradizionale lettore di impronte digitali (capacitivo) è stato sostituito da un sensore biometrico ad ultrasuoni (in-display). La dotazione hardware dovrebbe comprendere i processori Snapdragon 855 e Exynos 9825, fino a 12 GB di RAM e fino a 1 TB di storage. È prevista inoltre una versione 5G del Galaxy Note 10+. Ci sarà ovviamente la stilo S Pen con chip Bluetooth, mentre il sistema operativo sarà Android 9 Pie con interfaccia One UI.