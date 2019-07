ASUS annuncia il sistema Wi-Fi AiMesh AX6100

Antonino Caffo,

ASUS annuncia l’arrivo in Italia del nuovo sistema Wi-Fi AiMesh AX6100, una soluzione Wi-Fi per la rete domestica composta da due router wireless ASUS RT-AX92U. Dotata di Wi-Fi 6 (802.11ax), include una varietà di nuove tecnologie per migliorare la velocità e la capacità della rete, come il sistema Wi-Fi AiMesh AX6100.

Il sistema Wi-Fi AiMesh AX6100 sfrutta la velocità, la capacità e la stabilità fornite dal Wi-Fi 6 per la connessione usata dai due router per comunicare tra loro, dando così la possibilità di sfruttare le prestazioni da qualsiasi punto della casa. Per massimizzarne poi viene utilizzato un design tri-band, che dedica una banda Wi-Fi interamente alla connessione e le restanti due bande ai collegamenti con gli altri dispositivi. ASUS Wi-Fi AiMesh AX6100 (RT-AX92U 2-Pack) è disponibile al prezzo consigliato di 429,00, mentre la soluzione singola ASUS RT-AX92U ha un cartellino di 219,00.

Grazie allo standard Wi-Fi 6 (802.11ax), il sistema AiMesh AX6100 supporta la larghezza di banda a 160 MHz e la tecnologia 1024-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) per fornire connessioni Wi-Fi ultraveloci fino a 6100 Mbps (4804 Mbps sulla banda 5 GHz dual band): RT-AX92U è quindi ben 2,7 volte più veloce dei normali router 802.11ac 4×4. Oltre ad aumentare la velocità delle connessioni Wi-Fi, la tecnologia Wi-Fi 6 offre una serie di altri miglioramenti e ottimizzazioni per gestire efficacemente l’incremento di dispositivi connessi registratosi negli ultimi anni e ulteriormente previsto nei prossimi.

Il sistema Wi-Fi AiMesh AX6100 sfrutta una combinazione di tecnologie OFDMA e MU-MIMO così da permettere efficienza e capacità di rete fino a 4 volte migliori. Con OFDMA, il canale dati è diviso in sotto-canali più piccoli, in modo che i dati provenienti da dispositivi diversi possano essere raggruppati insieme, evitando così che venga sprecata larghezza di banda.

Ciò significa che un canale può trasmettere dati a più dispositivi contemporaneamente, migliorando l’efficienza e riducendo la latenza. Questi canali secondari più piccoli consentono inoltre al sistema Wi-Fi AiMesh AX6100 di fornire una copertura superiore fino all’80% rispetto ai classici router di generazione precedente. Ogni router AiMesh AX6100 dispone inoltre di due antenne Wi-Fi 6 interne posizionate orizzontalmente per migliorare la copertura nelle case a più piani: fino a 510 metri quadrati.