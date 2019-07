Amazon Prime Day 2019: accessori e gadget scontati

Candido Romano,

L’Amazon Prime Day, è ormai partito ufficialmente, la due giorni di sconti su tutte le categorie, che terminerà alla mezzanotte del 16 luglio. Anche quest’anno viene quindi riproposto l’evento dedicato. Durante le giornate inoltre si alterneranno anche offerte lampo con promozioni che tagliano i prezzi anche della metà. Amazon è conosciuta per ospitare tantissimi gadget tecnologici, powerbank e molto altro, oggi in forte sconto.

Abbiamo quindi selezionato anche per questo Amazon Prime Day le migliori offerte riguardo i gadget di diverso tipo.

Prime Day 2019 : offerte sui gadget

Prime Day: come funziona e i vantaggi di Prime

L’Amazon Prime Day è quindi una festa dedicata a tutti gli utenti iscritti all’abbonamento Prime, che è annuale o mensile e che offre una serie di vantaggi. Prime 36 euro l’anno, oppure 4.99 euro al mese. Con questa piccola cifra si può accedere alla spedizione gratuita su migliaia di prodotti e l’accesso ad Amazon Prime Video, oltre a tutta un’altra serie di servizi come Prime Music per la musica, Prime Reading per i libri, Twitch Prime per lo streaming, ma anche a uno spazio di archiviazione cloud per video e foto.

