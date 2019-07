Amazon Prime Day 2019: cuffie in offerta

Candido Romano,

Continua l’Amazon Prime Day, con tantissimi sconti e offerte su tutte le categorie del gigante dell’e-commerce. In questa due giorni si alterneranno offerte che durano praticamente tutta la giornata, insieme a quelle lampo che di solito durano solo qualche ora. Non possono mancare quindi gli sconti sulle cuffie, di tutti i tipi: sovraurali e auricolari praticamente di tutte le marche, dalla blasonata Bose e Sony a quelle più economiche.

Abbiamo quindi selezionato anche per questo Amazon Prime Day le migliori offerte riguardo le cuffie.

Prime Day 2019 : cuffie in offerta

Quest’anno quindi ci sono tantissime offerte sulle cuffie per tutte le tasche (i prezzi sono soggetti a variazioni):

Prime Day: come funziona e i vantaggi di Prime

L’Amazon Prime Day è l’appuntamento annuale dedicato a tutti gli utenti Prime, cioè il famoso abbonamento annuale o mensile, che permette di avere tutta una serie di vantaggi. Prime ha un costo di 4.99 euro al mese, oppure di 36 euro all’anno e i vantaggi sono diversi: la spedizione gratuita su migliaia di prodotti e l’accesso ad Amazon Prime Video, Prime Readingm Prime Music e . Sottoscrivendo l’abbonamento si riceve anche Prime Music per la musica, Prime Reading e Twitch Prime per gli amanti dello streaming, oltre allo spazio di archiviazione cloud per foto e video.

