Amazon Prime Day 2019: le e-bike in promozione

Anche quest’anno torna l’Amazon Prime Day che per la prima volta da quando è stato istituito proporrà ben 48 ore di fortissimi sconti per tutti i clienti iscritti al programma Amazon Prime. In tutto questo lasso di tempo, i clienti Prime potranno trovare offerte speciali su tantissime categorie merceologiche. In particolare, tra la moltitudine di prodotti in promozione, si evidenziano le e-bike, bici elettriche o a pedalata assistita, che rendono più semplice la mobilità urbana e in alcuni casi strizzano l’occhio anche ai giretti fuori porta.

Scegliere un’e-bike non è semplice, anche perché i vari modelli possono avere caratteristiche tecniche completamenti differenti tra loro. Alcuni possono essere più adatti alla città per muoversi agilmente nel traffico, altri più adatti a percorsi extraurbani, magari pure su strade sterrate di montagna. Inoltre, i prezzi possono non essere particolarmente contenuti ma grazie all’Amazon Prime Day 2019, gli interessanti possono spuntare sconti interessanti che rendono le e-bike vendute su Amazon ancora più appetibili.

Ecco una selezione dei modelli più interessanti in promozione per la sola giornata di oggi 15 luglio, salvo esaurimento scorte. Si evidenzia che il prezzo potrebbe essere suscettibile a variazioni dell’ultimo momento.

Prime Day: le e-bike in promozione

Revoe e-bike : classica City bike con 45 Km di autonomia. Prezzo di 499,90 euro

: classica City bike con 45 Km di autonomia. Prezzo di 499,90 euro i-Bike Fold 20 : e-bike pieghevole per la città con 40 Km di autonomia. Prezzo di 499,90 euro

: e-bike pieghevole per la città con 40 Km di autonomia. Prezzo di 499,90 euro i-Bike City Easy : classica City bike con cerchi da 26 pollici per utilizzo urbano. Prezzo di 499,90 euro

: classica City bike con cerchi da 26 pollici per utilizzo urbano. Prezzo di 499,90 euro Argento Piuma : e-bike pieghevole per la mobilità urbana. Inclusa assicurazione AXA “Tutela Famiglia”. Prezzo di 699,90 euro

: e-bike pieghevole per la mobilità urbana. Inclusa assicurazione AXA “Tutela Famiglia”. Prezzo di 699,90 euro Argento Performance : mountain bike a pedalata assistita con cerchi da 27,5 pollici e 80 Km di autonomia. Prezzo di 799,90 euro

: mountain bike a pedalata assistita con cerchi da 27,5 pollici e 80 Km di autonomia. Prezzo di 799,90 euro Nilox Doc X1 Plus : e-bike pieghevole per la città con autonomia da 20 a 25 Km. Prezzo di 399,98 euro

: e-bike pieghevole per la città con autonomia da 20 a 25 Km. Prezzo di 399,98 euro REVOE Dirt VTC: e-bike pieghevole con gommatura FAT per tutti i terreni. Prezzo di 549,90 euro

Amazon Prime, i vantaggi dell’abbonamento

Per accedere agli sconti dell’Amazon Prime Day 2019 bisogna, per forza, essere iscritti ad Amazon Prime, un abbonamento al costo di 36 euro all’anno che permette di accedere ad una serie di vantaggi che vanno oltre le offerte speciali. Gli iscritti, infatti, potranno disporre delle consegne rapide sui prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon senza alcun sovrapprezzo. Inoltre, gli abbonati potranno usufruire di servizi di valore aggiunto quali Amazon Prime Video, Prime Music, Twitch Prime, Prime Reading, Prime Photos e Amazon Pantry.

Nessun problema, però, per i non iscritti. Il primo mese di abbonamento è offerto da Amazon. Questo significa che si potrà aderire, accedere agli sconti del Prime Day e poi disdire senza pagare alcuna penalità.