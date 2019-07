Amazon Prime Day 2019: iPhone e iPad in offerta

Luca Colantuoni,

Anche quest’anno ritorna la nota iniziativa del gigante dell’e-commerce che permette ai consumatori di acquistare molti prodotti con sconti interessanti. L’edizione 2019 di Amazon Prime Day ha una durata maggiore (48 ore rispetto alle 36 ore del 2018). Tra le numerose offerte disponibili a partire dalle ore 00:01 del 15 luglio e fino alle 23:59 del 16 luglio ci sono quelle dedicate a smartphone e tablet.

La scelta del dispositivo più adatto alle proprie esigenze non è facile. Il prezzo è ovviamente il principale parametro da considerare, ma è preferibile acquistare smartphone e tablet dei produttori più noti, in modo da ricevere un migliore supporto post-vendita. Oltre i vari modelli Android, quest’anno ci sono anche Apple iPhone e iPad, per cui gli utenti hanno una valida alternativa al sistema operativo Google.

Nota bene: i prezzi indicati sono quelli in vigore all’inizio dell’offerta, ma potrebbero variare dinamicamente nel corso delle prossime ore.

Prime Day: Apple iPhone in offerta

Prime Day: Apple iPad in offerta

Prime Day: i vantaggi dell’abbonamento Prime

L’edizione 2019 del Prime Day dura dalle 00:01 di lunedì 15 luglio alle 23:59 di martedì 16 luglio. Oltre alle offerte del giorno, che gli utenti troveranno durante l’intera giornata, Amazon proporrà le offerte lampo. Un contatore indicherà il tempo residuo e la percentuale di articoli già ordinati, dato che il loro numero è limitato. Per usufruire delle offerte è necessaria l’iscrizione al servizio Amazon Prime.



Dopo i primi 30 giorni gratuiti verrà addebitata la somma di 36,00 euro/anno (o 3,99 euro/mese), se l’utente non cancella l’iscrizione. Tra i vantaggi ci sono l’eliminazione delle spese di spedizione, la consegna in 1, 2 e 3 giorni, l’accesso ai servizi Amazon Prime Video, Prime Music, Twitch Prime, Prime Reading, Prime Photos e Amazon Pantry.