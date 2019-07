Amazon Prime Day 2019: offerte su musica e audio

Marco Grigis,

L’Amazon Prime Day, la tornata di sconti promozionali dedicata agli abbonati Prime, è finalmente cominciata: oggi 15 luglio, e domani 16, tantissimi gli sconti per gli utenti desiderosi di fare buoni affari. E ovviamente non mancano le proposte declinate agli appassionati della musica, per completare una collezione di dischi oppure dotarsi di nuovi device per la riproduzione domestica. Quali sono, di conseguenza, le migliori offerte per musica e audio?

Come ogni anno, Amazon ha riservato grandi sorprese per i suoi abbonati Prime, con migliaia di prodotti in offerta. L’occasione giusta, per gli audiofili, per rinnovare l’impianto domestico, cambiare il giradischi o il riproduttore digitale da anni fuori uso in salotto, mettere mano su titoli da collezione o moltissimo altro ancora. Ecco quindi le migliori offerte, partendo proprio dall’ambito degli album, sia in formato CD che su 33 e 45 giri.

Prima di cominciare, è utile ricordare come i prezzi possano subire variazioni rispetto a quanto riportato e, ancora, come alcune offerte potrebbero essere limitate nel tempo oppure a seconda delle disponibilità di magazzino.

CD e vinili

Il Prime Day è l’occasione giusta per rinnovare la propria libreria di album, nei più svariati formati, compresi anche i sempre più richiesti vinili. Tra grandi classici e nuove uscite, ecco i titoli da non farsi sfuggire.

Crêuza de mä – Fabrizio De André (19.82 euro): l’undicesimo album in studio del compianto cantautore italiano, rilasciato la prima volta nel 1984 e riproposto in questa versione esclusiva Amazon in vinile azzurro;

(19.82 euro): l’undicesimo album in studio del compianto cantautore italiano, rilasciato la prima volta nel 1984 e riproposto in questa versione esclusiva Amazon in vinile azzurro; Sweet Revenge – Amanda Lear (19.49 euro): un pezzo da collezione per gli appassionati di questa icona mondiale, in una splendida versione Picture Disc per appagare gli occhi, oltre che l’udito;

(19.49 euro): un pezzo da collezione per gli appassionati di questa icona mondiale, in una splendida versione Picture Disc per appagare gli occhi, oltre che l’udito; Foto di Pure Gioia, Antologia 1987-2017 – Afterhours (23.99 euro): la raccolta per i trent’anni di carriera della band guidata da Manuel Agnelli, con quattro CD e libro Deluxe Edition;

(23.99 euro): la raccolta per i trent’anni di carriera della band guidata da Manuel Agnelli, con quattro CD e libro Deluxe Edition; Vasco Modena Park – Vasco Rossi (140.99 euro): il box set celebrativo del grande concerto di Vasco a Modena, composto da vinile da 10″, 3 CD, 2 DVD e un Blue Ray;

(140.99 euro): il box set celebrativo del grande concerto di Vasco a Modena, composto da vinile da 10″, 3 CD, 2 DVD e un Blue Ray; Sfera Ebbasta (24.99 euro): l’omonimo disco del trapper italiano, in un’edizione esclusiva Amazon, con vinile rosso e copie autografate.

Dispositivi audio

Non solo dischi, l’Amazon Prime Day è l’occasione giusta anche per cambiare i dispositivi presenti nella casa. Di seguito, qualche consiglio.

AKG K271 MKII – Cuffie professionali (64.99 euro): delle cuffie professionali che non hanno bisogno di troppe presentazioni, data la fama di AKG nell’universo degli audiofili, con una frequenza di risposta da 16 a 28.000 Hz;

(64.99 euro): delle cuffie professionali che non hanno bisogno di troppe presentazioni, data la fama di AKG nell’universo degli audiofili, con una frequenza di risposta da 16 a 28.000 Hz; Blue Microphones Yeti, microfono USB (99.99 euro): un microfono USB plug-and-play, adatto sia per Windows che per Mac, per il massimo della qualità di registrazione.

Abbonamento Prime: cosa è?

L’Amazon Prime Day è un evento dedicato a tutti gli utenti Prime, la sottoscrizione mensile o annuale che permette di accedere a numerosi vantaggi.



Corrispondendo 36 euro l’anno, oppure 4.99 euro al mese, gli abbonati Prime potranno avere accesso alla spedizione gratuita in un giorno su migliaia di prodotti, nonché servizi esclusivi come lo streaming video di Prime Video, una selezione di brani musicali con Prime Music, degli eBook con Prime Reading, spazio illimitato per l’archiviazione delle foto, accesso anticipato alle offerte lampo e molto altro ancora.