Amazon Prime Day 2019: PC e laptop in offerta

Matteo Tontini,

Luglio è uno dei mesi più caldi dell’anno, non solo dal punto di vista climatico ma anche per quanto riguarda le offerte. Cominciano i saldi nei negozi e tutti si preparano a far compere. C’è anche l’Amazon Prime Day 2019 che alletta molto gli utenti: ben 48 ore di sconti sul noto rivenditore online, alcuni dei quali durano per tutto l’evento, altri solo per qualche ora.

Non poteva certo mancare, per l’edizione in corso, una tornata di offerte su PC e laptop. Dai più costosi e potenti a quelli meno performanti ma economici: ce ne sono per tutti i gusti! Di seguito è possibile trovare alcune idee da cui prendere spunto, sia per quanto riguarda i prodotti di fascia alta, che media e bassa.

Va sottolineato, a ogni modo, che i prezzi potrebbero essere soggetti a variazioni.

Prime Day: PC e Laptop

L’Amazon Prime Day 2019 propone una vasta gamma di computer fissi e portatili in offerta, molti dei quali possono contare su sconti davvero vantaggiosi. Fra i tanti, si segnalano:

Apple MacBook 12″ – Argento, Modello Precedente (1149,99 euro): I fan della mela morsicata avranno la possibilità di risparmiare circa 400 euro sul prezzo di listino acquistando un MacBook del 2018, che nonostante il nuovo modello continua a essere un laptop molto richiesto e apprezzato.

HP EliteBook 850 (999,00 euro): Montando un Intel Core i7-8550U, il notebook di HP promette ottime performance e un display da 15,6″ che garantisce grandi qualità video. Completano il pacchetto 16 GB di RAM e memoria SSD da 512 GB.

PC Desktop di PJ Digitalstore Srl (599,98 euro): PC assemblato di fascia media, si presenta con un processore i7 8700 e una RAM 16GB Ddr4. Per quanto riguarda la memoria interna, monta una SSD da 240 GB ed è provvisto di masterizzatore CD/DVD.

Huawei MateBook 13 (859,99 euro): La società cinese vanta il bellissimo MateBook 13, un notebook con display da 13″ mosso da un processore Intel Core i7-8565U; il laptop di Huawei può inoltre contare su una RAM da 8 GB e una memoria SSD da 512 GB.

HP Pavilion 14 (599,99 euro): Laptop che si poggia su un processore Intel Core i5 di ottava generazione con opzioni di schede grafiche avanzate, quella di HP è una soluzione adatta a tutti coloro che cercano un prodotto di fascia media.

Amazon Prime Day 2019: cos’è e i vantaggi di Prime

Il Prime Day è la giornata (o, in questo caso, più di una) dedicata a tutti gli utenti Prime, vale a dire coloro che tramite l’abbonamento annuale o mensile di Amazon hanno accesso a una serie di vantaggi esclusivi: anzitutto non pagando le spese di spedizione su una vasta gamma di prodotti; poi, l’accesso ad Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming della società, a Prime Music e Prime Reading (e altri servizi ancora).

Amazon Prime Day 2019 si tiene il 16 e il 17 luglio: alcune offerte sono fisse, dunque disponibili per entrambe le giornate, altre lampo, ovvero hanno una durata di tempo molto limitata. È dunque consigliabile tenere sotto controllo la home di Amazon per non lasciarsi sfuggire i prodotti che si vogliono acquistare!