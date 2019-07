Amazon Prime Day 2019: sconti luci smart

Antonino Caffo,

Entra nel vivo l’Amazon Prime Day 2019 con una serie di promozioni interessanti sui sistemi di illuminazione smart casalinghi. Sia oggi che domani, l’Amazon Prime Day tiene un faro (ed è il caso di dirlo) puntato molto sugli strumenti con cui rendere la casa connessa, almeno dal punto di vista delle lampadine e sistemi di accensione e spegnimento delle luci. Basta davvero poco per compiere un tale salto di qualità, spesso solo una lampadina, e accorgersi dei vantaggi nel poter gestire tutto dal telefono, consumi compresi. Ecco allora le migliori offerte in materia, ricordando che ogni singolo prezzo può essere soggetto a variazioni, anche dell’ultimo minuto.

Amazon Prime, le offerte per le luci smart

Per l’Amazon Prime Day , il gruppo ha mostrato un’attenzione particolare al segmento dei sistemi di illuminazione, più o meno costosi, ma quasi sempre abbordabili.

Hive Active Light Lampadina LED

Una lampadina LED intelligente a risparmio energetico, di classe A+ e con potenza 9 W, 806 lumen nel formato E27. Per usarla è necessario l’Hive Hub, da comprare a parte, e con cui controllare la lampadina ovunque sia stata installata, tramite app proprietaria per iOS e Android oppure una volta aggiunta a Google Home e Apple Home. Si può scegliere l’intensità e il colore direttamente dal tuo smartphone, programmare accensione e spegnimento di più luci simultaneamente e completare la casa intelligente con termostato, telecamera, sensori, prese. Il prezzo è di 29,99 euro.



Una lampadina LED intelligente a risparmio energetico, di classe A+ e con potenza 9 W, 806 lumen nel formato E27. Per usarla è necessario l’Hive Hub, da comprare a parte, e con cui controllare la lampadina ovunque sia stata installata, tramite app proprietaria per iOS e Android oppure una volta aggiunta a Google Home e Apple Home. Si può scegliere l’intensità e il colore direttamente dal tuo smartphone, programmare accensione e spegnimento di più luci simultaneamente e completare la casa intelligente con termostato, telecamera, sensori, prese. Il prezzo è di 29,99 euro. Osram Smart+ Lampadina LED Zigbee

Questa lampadina LED smart ha già il supporto a Zigbee, quindi non necessita di hub specifico. A forma candela, attacco E14, 40 W equivalenti; la sua tonalità è di luce regolabile da bianco caldo (2700 K) a bianco freddo (6500 K), oltre che dimmerabile. Compatibile con Amazon Echo Plus, Google Home e altri sistemi basati su protocollo Zigbee. Prezzo di 80 euro.

Questa lampadina LED smart ha già il supporto a Zigbee, quindi non necessita di hub specifico. A forma candela, attacco E14, 40 W equivalenti; la sua tonalità è di luce regolabile da bianco caldo (2700 K) a bianco freddo (6500 K), oltre che dimmerabile. Compatibile con Amazon Echo Plus, Google Home e altri sistemi basati su protocollo Zigbee. Prezzo di 80 euro. Xiaomi Lampadina LED

Questo prodotto è stato progettato prima di tutto per essere una lampadina pratica, dalla forma ai materiali selezionati. Il suo design conferisce al bulbo un aspetto delicato e assicura che il calore sia facilmente dissipato. Il filtro esterno è costituito da un materiale diffusore di luce altamente trasparente e la struttura in alluminio rivestita in plastica consente una dissipazione del calore maggiore, garantendo una lunga durata della lampadina. Prezzo di 19,90 euro.

Questo prodotto è stato progettato prima di tutto per essere una lampadina pratica, dalla forma ai materiali selezionati. Il suo design conferisce al bulbo un aspetto delicato e assicura che il calore sia facilmente dissipato. Il filtro esterno è costituito da un materiale diffusore di luce altamente trasparente e la struttura in alluminio rivestita in plastica consente una dissipazione del calore maggiore, garantendo una lunga durata della lampadina. Prezzo di 19,90 euro. Sengled Kit Intelligente E27

Comandata da mobile, si può impostare un determinato orario per accendere o spegnere la lampadina. Compatibile con Assistente Google e Amazon Alexa, basta chieder con una frase o un dialogo di regolare l’intensità. Ha le modalità wake-up e go-to-sleep, programmabili per avere un’atmosfera di luce bianca morbida e per monitorare il consumo energetico con l’app Sengled Home. Prezzo di 49,99 euro.



Comandata da mobile, si può impostare un determinato orario per accendere o spegnere la lampadina. Compatibile con Assistente Google e Amazon Alexa, basta chieder con una frase o un dialogo di regolare l’intensità. Ha le modalità wake-up e go-to-sleep, programmabili per avere un’atmosfera di luce bianca morbida e per monitorare il consumo energetico con l’app Sengled Home. Prezzo di 49,99 euro. LIFX + (E27) Lampadina a LED

Un prodotto compatibile con Alexa e di installazione semplice. LIFX si installa come qualsiasi lampadina tradizionale: per cominciare è sufficiente scaricare l’app e connettersi al Wi-Fi. Non richiede un hub e funziona con tutti i prodotti smart come Amazon Echo, Nest Termostato, Logitech Pop e molti altri. Prezzo 34,99 euro.

Un prodotto compatibile con Alexa e di installazione semplice. LIFX si installa come qualsiasi lampadina tradizionale: per cominciare è sufficiente scaricare l’app e connettersi al Wi-Fi. Non richiede un hub e funziona con tutti i prodotti smart come Amazon Echo, Nest Termostato, Logitech Pop e molti altri. Prezzo 34,99 euro. Philips Hue Play Lampada LED

Una lampada che permette di creare la giusta atmosfera, sincronizzando le luci con film, musica e giochi. La barra luminosa è di colore nero e, collegata al bridge Philips (venduto separatamente), consente di gestire il sistema condiviso dallo smartphone o tablet. Compatibile con la tecnologia Apple HomeKit, è una soluzione di design e assoluto valore. Prezzo di 129,90 euro.

I vantaggi di Prime

Iscriversi a Prime offre molti vantaggi. Con 36 euro all’anno, possiamo avere l’accesso alle offerte lampo del sito di e-commerce e alle spedizioni in un solo giorno lavorativo (molte, non tutte). Poi la possibilità di salvare le foto sul cloud di Amazon Photos e di godere dei film e serie TV di Prime Video. Tutto qui? No, anche una gamma di ebook gratuiti, per lettori Kindle e le app per smartphone e tablet.

Come anticipato, l’edizione 2019 di Prime Day dura 48 ore, dal lunedì al martedì e per prendervi parte basta essere iscritti al programma. Le offerte possono essere di tre tipi: giornaliere, sull’arco della due giorni e lampo, ovvero anche della durata di pochi minuti, lanciate a orari non conosciuti durante l’appuntamento. Per iscriversi ad Amazon Prime si può cliccare qui.