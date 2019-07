Amazon Prime Day 2019: sconti sui monopattini

Antonino Caffo,

Micromobilità elettrica, che passione. In occasione dell’Amazon Prime Day 2019, il gigante dell’e-commerce ha inserito un po’ di monopattini tra i prodotti in offerta, con sconti anche importanti per chi avesse voglia di provare a spostarsi in città e in paese in maniera sostenibile, e anche divertente (attenzione però a rispettare i segnali). Nei due giorni dell’Amazon Prime Day, possiamo beneficiare di cartellini ridotti per i mezzi a due ruote, con la comodità di un manubrio che rende più stabile la presa e il trasporto. Ecco cosa abbiamo selezionato per voi, ricordandovi che i prezzi indicati sotto ogni articolo possono essere soggetti a variazioni.

Amazon Prime, le offerte sui monopattini

Per l’Amazon Prime Day , il sito fondato da Jeff Bezos ospita diverse proposte in quanto a monopattini, dei marchi più famosi. La tecnologia ha raggiunto, negli anni, delle innovazioni importanti, sebbene la circolazione su questi dispositivi non sia ancora del tutto regolata da stato in stato. Il consiglio è di proteggersi il dovuto, con un casco a norma, e procedere nel più ampio rispetto di altri utenti della strada, anche pedoni e ciclisti.

Razor Monopattino Elettrico per bambini

Il Power Core E90 è pensato apposta per i più piccoli. Ma questo non vuol dire che abbia funzionalità ridotte: fino a 80 minuti di uso continuato e con due volte in più di potenza di prodotti simili. Il suo motore innovativo offre una maggiore efficienza, nessuna manutenzione, mentre il telaio in acciaio dona leggerezza e il motore a coppia eleva le prestazioni. Il prezzo è di 99,90 euro.

REVOE Tech Ion

Il nuovo scooter elettrico TECH ION rappresenta un’ottima alternativa al trasporto urbano. Raggiunge una velocità massima di 16 km / h, pesa solo 9 kg, ed è semplice da trasportare. Ha un telaio in alluminio, ruote da 6,5′, pneumatici airless a sospensione anteriore e luci LED. Prezzo di 99,90 euro.

La sua batteria al litio consente di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h e 25 km di autonomia. Ha il cruise control integrato e un peso complessivo di 12.5 kg. Il fanale anteriore e posteriore sono a LED e le ruote ammortizzate, per percorrere comodamente lunghe distanze. Non solo: beneficia di un display a LED che mostra velocità, connessione Bluetooth e livello di batteria. Prezzo di 349,90 euro.

Nilox Doc X2 Plus

Un concentrato di tecnologia urbana: Nilox Doc X2 ha una linea raffinata e tante funzionalità sotto la scocca: una batteria da 36V integrata nel telaio, ricaricabile in sole 2 ore e che permette di percorrere fino a 25 km. Prezzo di 573,99 euro.

M Megawheels

Megawheels è un monopattino portatile automatico pieghevole, con un di 8,1 kg e quindi facile da trasportare: scuola, ufficio, palestra, metropolitana, treno, e così via. La batteria è da 4.0Ah, il motore 250V, e ha un doppio sistema frenante e la certificazione UL2272, che risponde agli standard dell’Unione Europea. La durata della batteria permette di guidare per 14 KM su strada, anche con una pendenza di 15 gradi. Prezzo di 159 euro.

I vantaggi di Amazon Prime

L’iscrizione ad Amazon Prime costa 36 euro all’anno. Tra i vantaggi ci sono l’eliminazione delle spese di spedizione, la consegna in uno, due o tre giorni, l’accesso ai servizi Amazon Prime Video, Prime Music, Twitch Prime, Prime Reading, Prime Photo.

Come anticipato, l’edizione 2019 di Prime Day dura 48 ore, dal lunedì al martedì e per prendervi parte basta essere iscritti al programma. Le offerte possono essere di tre tipi: giornaliere, sull’arco della due giorni e lampo, ovvero anche della durata di pochi minuti, lanciate a orari non conosciuti durante l’appuntamento. Per iscriversi ad Amazon Prime si può cliccare qui.