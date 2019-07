Amazon Prime Day 2019: sconti sulle fotocamere

Antonino Caffo,

Anche quest’anno arriva l’appuntamento con l’Amazon Prime Day estivo, con sconti molto interessanti su macchine fotografiche di ogni tipo. Questa volta la due giorni si dilunga sul 15 e il 16 di luglio, quando l’Amazon Prime Day permetterà di beneficiare di cartellini ridotti per reflex, compatte, mirrorless e tanti altri accessori utili per la fotografia. Ecco cosa Webnews ha cercato ed evidenziato per i lettori. Ricordiamo che, in ogni caso, i prezzi possono essere soggetti a variazioni, ad esempio dovuti alla disponibilità e altri fattori.

Amazon Prime, le offerte per la fotografia

Per l’Amazon Prime Day , il gruppo ha mostrato un’attenzione particolare al segmento delle fotocamere, sia reflex che compatte e mirrorless. Molte delle proposte prevedono sconti superiori al 50% sull’abituale prezzo sul sito.

Sony Alpha 7M2K

Si tratta di una fotocamera digitale mirrorless con sensore Full-Frame CMOR Exmor 24.3 megapixel. Il kit prevede un obiettivo SEL 28-70 mm con stabilizzazione integrata a cinque assi. Il processore di immagini è il famoso BIONZ X, 117 pt Fast Hybrid AF, 5 fps ISO 100-25600, con registrazione video 1080 Full HD, mirino OLED XGA 2.359 MP, Flash integrato, display 3″ LCD inclinabile di 180°. Il prezzo è di 999 euro.

Sony VG-C3EM

Il battery grip originale offre un’esperienza totalmente diversa dall’impugnatura “nuda”. Indispensabile specie per chi usando Sony α9 scatta in modalità sport o spesso in verticale. La presa è solida, senza nessun problema. Consigliato l’uso con una cinghia da polso più che una tracolla, che ne rende difficoltoso l’utilizzo. Prezzo di 299 euro.

Ha uno zoom Nikkor 83x, estendibile a Dynamic Fine Zoom 166x. Il sistema VR Ottico a doppio rilevamento beneficio del sensore di immagine Cmos retroilluminato da 16 MP. C’è il Wi-Fi incorporato, GPS, GLONASS, QZSS con funzione POI. Nella confezione presente una cinghia, tappo dell’obiettivo LC-67, batteria ricaricabile Li-ion EN-EL23, adattatore CA, caricabatteria EH-71P4, cavo USB UC-E21. Prezzo di 489 euro.



Tra i suoi punti di forza menzioniamo il sensore CMOS APS-C 24MP e il mirino elettronico EVF 2,36MP su schermo LCD da 3″. È anche touchscreen e ribaltabile in orizzontale di 180°. Registra filmati in Full HD 60p, 4K a 15p, e High Speed HD 100fps. Non mancano Wi-Fi e Bluetooth per controllo remoto e trasferimento immagini a smartphone e tablet. Prezzo di 429 euro.

Qui abbiamo una camera con sensore CMOS Exmor R, Obiettivo Zeiss Vario-Sonnar T. Il processore di bordo è il BIONZ X, e beneficia del grandangolo 25 mm, che registra nei formati video XAVC S, AVCHD, MP4. Da notare la funzione panorama e lo zoom ottico 30X. Lo schermo flette fino a 180°. Prezzo 249 euro.

Angolo regolabile: circa 180° verso l’alto, circa 45° verso il basso. Dotata di un mirino elettronico da 0,39″ (OLED) e di un motore di elaborazione delle immagini che, nella modalità di misurazione luce, aggiunge un multi-pattern, con prevalenza al centro e spot. Di pregio le funzioni di riproduzione derivate dalle TV Bravia, così come l’opzione sync, per il controllo via HDMI. Prezzo di 539 euro.

Fotocamera digitale mirrorless Sony con sensore APS-C CMOR Exmor 24.2 megapixel. Il kit prevede un obiettivo SEL 16-50 mm. Focus con il mirino OLED Tru-Finder ad alta risoluzione, processore di immagini BIONZ X, 179 punti Eye AF Flash integrato. Il display è da 3″ LCD inclinabile a 180°. Prezzo di 449 euro.

I vantaggi di Prime

Iscriversi a Prime offre molti vantaggi. Con 36 euro all’anno, possiamo avere l’accesso alle offerte lampo del sito di e-commerce e alle spedizioni in un solo giorno lavorativo (molte, non tutte). Poi la possibilità di salvare le foto sul cloud di Amazon Photos e di godere dei film e serie TV di Prime Video. Tutto qui? No, anche una gamma di ebook gratuiti, per lettori Kindle e le app per smartphone e tablet.

Come anticipato, l’edizione 2019 di Prime Day dura 48 ore, dal lunedì al martedì e per prendervi parte basta essere iscritti al programma. Le offerte possono essere di tre tipi: giornaliere, sull’arco della due giorni e lampo, ovvero anche della durata di pochi minuti, lanciate a orari non conosciuti durante l’appuntamento. Per iscriversi ad Amazon Prime si può cliccare qui.