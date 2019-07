Amazon Prime Day 2019: sconti robot aspirapolvere

Antonino Caffo,

Un occhio di riguardo dell’Amazon Prime Day 2019 va sempre ai robot aspirapolvere. Oggetti che si pensa siano dei surplus evitabili, diventano poi alleati giornalieri contro polvere e fuliggine. La due giorni del 15 e il 16 di luglio, l’Amazon Prime Day, è un ottimo motivo per beneficiare di cartellini ridotti per robot aspirapolvere delle marche più famose. Ecco cosa Webnews ha selezionato per voi, ricordandovi che i prezzi indicati sotto ogni prodotto possono essere soggetti a variazioni, dovuti alla disponibilità e ad altri fattori del magico regno dell’e-commerce.

Amazon Prime, le offerte sui robot aspirapolvere

Per l’Amazon Prime Day , il gruppo ha mostrato un’attenzione particolare al segmento dei robot aspirapolvere, di marchi più o meno conosciuti ma si tratta comunque di prodotti di tutto rispetto, che elevano l’attività di pulizia domestica rendendola semplice, intelligente e smart, da gestire tramite app sullo smartphone.

iRobot Roomba 671

Ha un sistema di pulizia a 3 fasi con cui raccogliere briciole fino allo sporco più fine ed è indicato per i peli degli animali domestici. La sua testina pulente adatta l’ altezza per tenere le due spazzole multi-superficie a contatto con diverse superfici e pulire sia tappeti che pavimenti. Non solo: il sistema di sensori Dirt Detect riconosce le aree a maggiore concentrazione di sporco e permette di pulirle in maniera ancora più approfondita. Grazie all’App iRobot Home è possibile avviare la pulizia e programmare Roomba, ovunque ci si trovi. Il prezzo è di 229 euro.

Proscenic 800T

Tramite l’app ProscenicHome per Android o iOS si può controllare il robot, prenotare gli orari di pulizia, regolare la velocità del flusso e monitorare il percorso. Il sistema iPNAS 2.0 consente all’elettrodomestico di avere una navigazione logica, per assicurare che nessuna zone venga tralasciate. Prezzo di 167,30 euro.

Con il sistema di pulizia CyclonePower di terza generazione e il sistema di spazzole a rullo intercambiabile, ILIFE A7 aspira facilmente polvere, detriti e peli di animali domestici su tappeti e pavimenti. Ha tre modi per controllare e programmare il lavoro: app, manuale o tramite programmazione. In particolare, il nuovo sistema di pianificazione programmabile semplifica la pulizia in qualsiasi momento della giornata o giorno della settimana. Sono cinque invece le modalità di pulizia per soddisfare le diverse esigenze e fornire una buona e accurata prestazione. Prezzo di 160,99 euro.

RoboVac ha dalla sua una bassissima rumorosità in fase di pulizia. La tecnologia BOOSTIQ incrementa, in automatico, la forza di aspirazione in punti molto sporchi o difficili da pulire. La batteria agli ioni di litio offre invece fino a 100 minuti di pulizia non stop, con un evidente risparmio energetico giornaliero. Prezzo di 153,99 euro.

OZMO 930 dispone di spazzola centrale per la pulizia profonda e di bocchetta d’aspirazione diretta per raccogliere i peli degli animali domestici o i capelli. Inoltre, con Smart Navi 3.0, scansiona, mappa e pianifica con precisione il percorso di pulizia interattivo grazie alla tecnologia laser. Tramite l’app ECOVACS possiamo impostare tempi e modalità di pulizia e monitorarne lo stato e la presenza di aggiornamenti. Ha una lunga autonomia e torna da solo alla base di carica. Prezzo di 519 euro.

I vantaggi di Prime

L’iscrizione ad Amazon Prime costa 36 euro all’anno. Con questa, possiamo avere l’accesso alle offerte lampo del sito di e-commerce e alle spedizioni in un solo giorno lavorativo (molte, non tutte). E non solo: c’è anche la possibilità di salvare le foto sul cloud di Amazon Photos e fruire dei film e serie TV di Prime Video. Tutto qui? No, anche una gamma di ebook gratuiti, per lettori Kindle e le app per smartphone e tablet.

Come anticipato, l’edizione 2019 di Prime Day dura 48 ore, dal lunedì al martedì e per prendervi parte basta essere iscritti al programma. Le offerte possono essere di tre tipi: giornaliere, sull’arco della due giorni e lampo, ovvero anche della durata di pochi minuti, lanciate a orari non conosciuti durante l’appuntamento. Per iscriversi ad Amazon Prime si può cliccare qui.