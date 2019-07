Amazon Prime Day 2019: sconti webcam e telecamere

Antonino Caffo,

Partito l’Amazon Prime Day 2019, versione estiva, ecco la caccia agli sconti più interessanti, anche su webcam e telecamere di sorveglianza. Da oggi, 15 luglio a tutto domani, 16, l’Amazon Prime Day mette in risalto una bella carrellata di prodotti per il controllo dell’ambiente domestico e non solo. Qui in basso trovate la lista di ciò che abbiamo selezionato per voi lettori. Tenete presente che il singolo prezzo può essere oggetto di variazioni, ad esempio per cause dovute alla disponibilità.

Amazon Prime, le offerte per webcam e telecamere

Per l’Amazon Prime Day , il gigante dell’e-commerce ha inserito in catalogo un bel po’ di telecamere e webcam per la gestione della vita quotidiana, in casa come in ufficio o in altri luoghi privati.

REOLINK 4MP Kit Videosorveglianza IP Poe

Il suo pregio è la visione notturna fino a 30 metri, con immagini dettagliate 2560 x 1440, HD ed un monitoraggio video di pari valore con o senza nessuna luce. E non solo, a differenza di altri sistemi casalinghi e molto basilari, qui possiamo attaccare i cavi del kit ad un sistema multimediale domestico, per guardare i video direttamente su un monitor via HDMI. Il segnale digitale manterrà un’immagine ad alta definizione da 4 megapixel. Il prezzo è di 328,14 euro.

EZVIZ CTQ2C Telecamera di Sorveglianza WiFi 720P

Ha un’alta soluzione e ampio angolo di visione. Del resto. Ezviz è un marchio di Hikvision orientato ai consumatori, è tra i principali costruttori nel campo della sicurezza. Con una risoluzione di 720P in HD ed una lente quadrangolare di 111°, la telecamera di sicurezza CTQ2C fornisce una copertura completa in alta definizione. Il prezzo è di 24,49 euro.

TOGUARD Telecamera per Auto GPS WiFi

Una videocamere di sicurezza ma per l’automobile! Ha un sensore di illuminazione e lente a sei strati, con un obiettivo regolabile a grandangolo di 170°. I video sono in Full HD a H.264. Ma non solo. dietro ha uno schermo LTPS per la riproduzione in diretta e le impostazioni mentre a bordo integra un modulo GPS con cui verificare la posizione, la velocità e la rotta del veicolo su Google Map attraverso il Software Video Player. Il prezzo è di 55,98 euro.

Nest Cam Indoor

UNo dei marchi principali nel settore della gestione visiva domestica. Nest fa parte del gruppo Google e dunque si integra alla perfezione con Google Home. Permette di guardare in diretta cosa succede a casa e tornare indietro nel tempo con la cronologia eventi gratuita di tre ore. Ha una visione nitidissima, giorno e notte: HD a 1080 p, ampio angolo di veduta, Clear Zoom, modalità notturna. Il prezzo è di 149,99 euro.

Honeywell HAWCIC1S

Streaming video della casa con obiettivo grandangolare, HD (720 p), zoom digitale 5x e visione notturna. In caso di movimento o di un rumore, la webcam invia notifiche e filmati direttamente sullo smartphone o tablet. Inoltre, gode di un’attivazione automatica della telecamera in funzione della posizione (geofencing). Beneficia di due aree di sorveglianza regolabili che ignorano i movimenti di fondo, per evitare falsi allarmi e inoltre ha un microfono bidirezionale, per comunicare con chi è dentro. Il prezzo è di 70,96 euro.

I vantaggi di Prime

Iscriversi a Prime offre molti vantaggi. Con 36 euro all’anno, possiamo avere l’accesso alle offerte lampo del sito di e-commerce e alle spedizioni in un solo giorno lavorativo (molte, non tutte). Poi la possibilità di salvare le foto sul cloud di Amazon Photos e di godere dei film e serie TV di Prime Video. Tutto qui? No, anche una gamma di ebook gratuiti, per lettori Kindle e le app per smartphone e tablet.

Come anticipato, l’edizione 2019 di Prime Day dura 48 ore, dal lunedì al martedì e per prendervi parte basta essere iscritti al programma. Le offerte possono essere di tre tipi: giornaliere, sull’arco della due giorni e lampo, ovvero anche della durata di pochi minuti, lanciate a orari non conosciuti durante l’appuntamento. Per iscriversi ad Amazon Prime si può cliccare qui.