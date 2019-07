Amazon Prime Day 2019: smartwatch in promozione

Marco Locatelli,

Puntuale come un orologio svizzero (o meglio: statunitense), anche quest’anno è arrivato il momento degll’Amazon Prime Day, programma del colosso dell’e-commerce con tantissimi sconti su ogni tipo di prodotto dedicato agli abbonati al servizio Prime. In questo articolo andiamo a scoprire quali sono gli smartwatch più interessanti in offerta.

Amazon Prime Day 2019 non si dimentica degli appassionati di smartwatch e sportwatch e propone diverse categorie di prodotti scontati, dai top di gamma per il pubblico enthusiast ai device alla portata di tutti i portafogli. Andiamo a scoprirli insieme.

Amazon Prime Day: smartwatch

Tante le proposte di smartwatch per questo Amazon Prime Day 2019 da parte del gigante del commercio elettronico. Tra le tante, segnaliamo le seguenti:

Frontier Smartwatch, GPS, IP68, Nero/Grigio [Versione Italiana] (179,00 euro): non recentissimo, ma un prodotto ancora molto valido il Gear S3 di Samsung, device indossabile con display circolare da 1.3 pollici super AMOLED, processore Exynoes 7270 Dual Core da 1.0 GHz su piattaforma Tizen. Garmin Fenix 5, Orologio GPS multisport con navigazione esterna e frequenza cardiaca basata sul polso, Silver con Banda Nera (319,00 euro): con lo sconto del 36% troviamo un prodotto di altissimo livello adatto soprattutto per sportivi alla ricerca di un device che può monitorare nel dettaglio le prestazioni in allenamento e in gara. Irrinunciabile se sei uno skyrunner.

, Smartwatch Android, Bluetooth 4.2, processore Dual Core 1.15 GHz, Fitness Tracker e GPS, Nero, 42 mm [Versione Italiana] (219,00 euro): l’ultimo arrivato di casa Samsung, in questa versione proposta in sconto da Amazon Prime Day presenta un display da 1,2 pollici con risoluzione da 360×360 pixel, processore Exynos 9110 dual core da 1.15 GHz, sistema operativo Tizen. Polar Vantage V , Sportwatch per Allenamenti Multisport e Triathlon, Impermeabile con GPS e Cardiofrequenzimetro Integrato, Unisex Adulto, Nero/HR con Fascia Cardio H10, Taglia unica (319,00 euro): smartwatch adatto per tenere traccia delle prestazioni sportive in maniera precisa e senza sensori esterni, batteria fino a 40 ore di allenamento con cardiofrequenzimetro e GPS.

, Orologio per Lo Sport Unisex Adulto, Nero, Taglia Unica (299,90 euro): Suunto 9 è senza dubbio uno dei migliori top di gamma disponibili sul mercato, eccellente per tenere traccia dell’attività fisica, adatto a più di 80 discipline sportive come il nuovo (è impermeabile fino a 100m), ciclismo e corsa. Fitbit Versa Smartwatch Unisex Adulto, Pervinca, Taglia Unica (149,90 euro): smartwatch di fascia medio-bassa e dal prezzo ridotto che offre comunque diverse funzioni per tracciare l’attività fisica e opzioni legate alla motivazione dell’utente con sfide di passi, avventure e workout. Cinturini e quadranti intercambiabili per ogni stile.

Amazon Prime: perché abbonarsi

Con 36 euro annuali, gli utenti abbonati ad Amazon Prime hanno diritto a tantissimi benefit come consegne illimitate su milioni di prodotti, le piattaforme streaming di film e serie tv Prime Video, il servizio musicale Prime Music, Prime Reading per accedere a centinaia di eBook, offerte in anteprima, Amazon Photos per archiviare foto illimitate e tanto altro ancora.