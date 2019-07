Amazon Prime Day 2019: software da acquistare

Filippo Vendrame,

L’appuntamento 2019 dell’Amazon Prime Day è finalmente arrivato. Da oggi 15 luglio e sino al prossimo 16 di luglio, Amazon proporrà 48 ore di fortissimi sconti su una quantità enorme di prodotti. Ed è la prima volta che il Prime Day si dilunga così a lungo. Più tempo e dunque più offerte a cui i clienti potranno accedere. Si ricorda che queste 48 ore di promozioni sono riservate solamente agli iscritti al programma Amazon Prime. Tra i tanti prodotti che si potranno trovare scontati ci sono i software come gli antivirus o i pacchetti Office di Microsoft.

Gli antivirus sono strumenti importanti per la sicurezza dei PC, soprattutto in un’epoca in cui in rete si trova praticamente di tutto. Un buon antivirus sempre aggiornato permette di salvaguardare la salute del computer e proteggere gli utenti da danni e perdite di dati. Office, invece, è una potente soluzione per la produttività che permette di avere a disposizione i migliori programmi per scrivere documenti, lavorare sui fogli di calcolo e creare presentazioni. Grazie all’Amazon Prime Day 2019, acquistare questi prodotti è ancora più semplice grazie agli sconti applicati.

Ecco quindi una selezione dei migliori software che si possono acquistare in sconto in queste 48 ore grazie ad Amazon, evidenziando che i prezzi potrebbero variare all’ultimo momento.

Prime Day: software in offerta

Norton Security Premium Antivirus Software 2019 : 10 Dispositivi (Licenza di 1 anno). Prezzo di 31,99 euro

: 10 Dispositivi (Licenza di 1 anno). Prezzo di 31,99 euro Norton Security Standard Antivirus Software 2019 : 1 Dispositivo (Licenza di 1 anno). Prezzo di 13,99 euro

: 1 Dispositivo (Licenza di 1 anno). Prezzo di 13,99 euro Norton Security Deluxe Antivirus Software 2019 : 5 Dispositivi (Licenza di 1 anno). Prezzo di 21,99 euro

: 5 Dispositivi (Licenza di 1 anno). Prezzo di 21,99 euro McAfee Internet Security 2019 : 1 Dispositivo, Abbonamento di 1 anno. Prezzo di 6,49 euro

: 1 Dispositivo, Abbonamento di 1 anno. Prezzo di 6,49 euro McAfee Total Protection 2019 : 5 Dispositivi, Abbonamento di 1 anno. Prezzo di 13,49 euro

: 5 Dispositivi, Abbonamento di 1 anno. Prezzo di 13,49 euro Microsoft Office 365 Home : fino a 6 persone, 1 abbonamento annuale. Prezzo di 49,99 euro

: fino a 6 persone, 1 abbonamento annuale. Prezzo di 49,99 euro Microsoft Office Home & Student 2019 : 1 licenza valevole per sempre. Prezzo di 89,99 euro

: 1 licenza valevole per sempre. Prezzo di 89,99 euro McAfee Total Protection 2019 : 10 Dispositivi, Abbonamento di 1 anno. Prezzo di 24,99 euro

: 10 Dispositivi, Abbonamento di 1 anno. Prezzo di 24,99 euro Microsoft Office 365 Home + Kaspersky Internet Security 2019: fino a 6 persone (Office) + licenza per 1 utente (Kaspersky). Prezzo di 78,99 euro

Amazon Prime, i vantaggi

Gli sconti dell’Amazon Prime Day 2019 necessitano, come detto del’iscrizione ad Amazon Prime, un abbonamento che prevede un costo di 36 euro all’anno e che permette di accedere ad una serie di vantaggi che vanno ben oltre le sole promozioni. Gli abbonati, infatti, potranno disporre delle consegne rapide sui prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon senza alcun sovrapprezzo. Inoltre, gli abbonati potranno usufruire di servizi di valore aggiunto quali Amazon Prime Video, Prime Music, Twitch Prime, Prime Reading, Prime Photos e Amazon Pantry.

Nessun problema, però, per chi non fosse ancora iscritto. Il primo mese di abbonamento è offerto gratuitamente da Amazon. Questo significa che si potrà aderire, accedere agli sconti del Prime Day e poi disdire senza pagare alcuna penalità.