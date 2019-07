Amazon Prime Day 2019, le super offerte di Neato

Filippo Vendrame,

L’Amazon Prime Day è in pieno svolgimento. Grazie a questa annuale iniziativa del colosso dell’ecommerce, gli iscritti al programma Amazon Prime possono accedere a migliaia di prodotti in sconto. L’edizione 2019, in particolare, per la prima volta offre ben 48 ore di sconti no stop su tantissime categorie merceologiche. Un’occasione perfetta per riuscire a mettere le mani su prodotti di alto profilo che normalmente sarebbero proposti a cifre importanti.

Neato Robotics, leader nei robot intelligenti per la pulizia della casa, non si fa scappare la possibilità di inserirsi in uno dei giorni più attesi dell’anno per fare acquisti: Amazon Prime Day 2019. Oggi in offerta ci sarà il prodotto di punta dell’azienda californiana: Neato Botvac D750 Connected Premium Pet Edition. Per questa ultima versione il sistema di spazzole Neato è ancora più ampio e versatile, include spazzole progettate proprio per raccogliere più peli possibili e su ogni tipologia di pavimento. La funzionalità della pulizia programmata tramite la app Neato permette di pianificare un’aspirazione quotidiana per una maggiore pulizia della casa. Le “No-Go Lines” fanno sì che il robot possa pulire evitando i giocattoli preferiti o la cuccia del proprio cane. Ma anche le Zone Cleaning che permettono di concentrarsi su aree in cui l’animale mangia o dorme per una pulizia più frequente su quei tappeti particolarmente soffici. Compatibile anche con Amazon Alexa in italiano. Prezzo di 499,99 euro.

Anche se non in sconto, tra gli altri prodotti della stessa linea si menziono il modello Neato Robotics D650 Premium Pet Edition a 779,90 euro e il modello Neato Robotics D450 Premium Pet Edition a 579,99 euro.

Amazon Prime Day, regolamento

Per accedere agli sconti dell’Amazon Prime Day 2019 bisogna, per forza, essere iscritti ad Amazon Prime, un abbonamento al costo di 36 euro all’anno che permette di accedere ad una serie di vantaggi che vanno oltre le offerte speciali. Gli iscritti, infatti, potranno disporre delle consegne rapide sui prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon senza alcun sovrapprezzo. Inoltre, gli abbonati potranno usufruire di servizi di valore aggiunto quali Amazon Prime Video, Prime Music, Twitch Prime, Prime Reading, Prime Photos e Amazon Pantry.

Amazon Prime

Clicca e iscriviti

Nessun problema, però, per i non iscritti. Il primo mese di abbonamento è offerto da Amazon. Questo significa che si potrà aderire, accedere agli sconti del Prime Day e poi disdire senza pagare alcuna penalità.