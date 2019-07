Amazon Prime Day 2019: TV e smart home, gli sconti

Candido Romano,

Inizia oggi 15 luglio l’Amazon Prime Day, l’appuntamento annuale che propone grandi sconti su una vasta selezione di prodotti in tutte le categorie. Quest’anno durerà ancora di più, ben due giorni, dato che è stato esteso anche al 16 luglio: si alterneranno offerte lampo e quelle disponibili per tutta la giornata. Tra gli sconti non possono quindi mancare quelli inerenti alle Smart TV e tutti i prodotti smart home per rendere la propria casa più intelligente.

Abbiamo quindi selezionato anche per questo Amazon Prime Day le migliori offerte riguardo le Smart TV e la smart home. C’è una grande selezione di TV dai 24 ai 75 pollici, ma non mancano le TV OLED dal nero perfetto, che finalmente scendono di prezzo, illuminazione smart e molto altro.

Prime Day 2019 : offerte su Smart TV

Quest’anno quindi ci sono tantissime offerte, con sconti che arrivano a superare anche il 40%, ecco le migliori (i prezzi sono soggetti a variazioni):

Prime Day 2019: offerte su smart home

Ecco invece le migliori offerte per rendere la propria casa intelligente:

Logitech Telecomando Integrato – Harmony Companion funziona con tutto (70 euro): dalla TV alla console, dal ricevitore AV all'illuminazione intelligente, serrature, termostati. Dello stesso produttore i offerta c'è anche l'hub per la smart home a 54,90 euro., oppure tutto il kit avanzato a 149 euro;

Nest Termostato 3A generazione – Acciaio Inossidabile (189 euro);

Netatmo Starter Pack – Valvole Termostatiche Wifi Intelligenti (158,21 euro): Kit di base per riscaldamento centralizzato;

Luci Philips Hue con sconti fino al 50% – In forte sconto ad esempio l'Hue Bridge 2.0 più la striscia LED da 2 metri a 68,99 euro, Hue Go più striscia LED di 2 metri a 99,99 euro, due lampadine bianche e a colori con attacco GU10 a 82,90 euro, 4 metri di strisce LED con sensore di movimento a 96,90 euro, la nuovissima striscia LED outdoor per esterni a 154,99 euro e molto altro.

Prime Day: come funziona e i vantaggi di Prime

L’Amazon Prime Day è sostanzialmente una festa dedicata a tutti gli utenti Prime, cioè il famoso abbonamento annuale o mensile, che permette di avere tutta una serie di vantaggi. Prime costa 4.99 euro al mese, oppure di 36 euro l’anno e i vantaggi sono diversi: la spedizione gratuita su migliaia di oggetti e l’accesso ad Amazon Prime Video. Sottoscrivendo l’abbonamento si riceve anche Prime Music per la musica, Prime Reading che offre una buona serie di libri gratuiti, Twitch Prime per gli amanti dello streaming e lo spazio di archiviazione cloud per foto e video.

