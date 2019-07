Cyberpunk 2077, Meryl Streep nel cast?

Marco Locatelli,

L’attore canadese Keanu Reeves potrebbe non essere l’unico VIP presente in Cyberpunk 2077, il prossimo action RPG firmato CD Projekt RED. Sembra infatti che dopo l’annuncio sul palco dell’E3 2019 del popolare volto di Matrix (e tantissimi altri successi) la software house polacca non abbia nascosto l’intenzione di voler scrittrurare altri attori famosi.

Alvin Liu, UI coordinator della società divenuta famosa per aver realizzato un capolavoro come la saga di The Witcher, starebbe lavorando per portare nel loro prossimo tripla A un altro grande nome di Hollywood. Al momento, tuttavia, ancora non si hanno dettagli in merito anche se il quest director del gioco Mateusz Tomaszkiewicz ha dichiarato durante un’intervista che vorrebbe avere nel cast l’attrice Meryl Streep.

Oh mio Dio, è una domanda difficile – ha detto Tomasxkiewicz ai colleghi di GAME, quando gli è stato chiesto chi avrebbe aggiunto al gioco se avesse potuto scegliere qualcuno – Ah, ci sono così tanti grandi attori che amo…Ad esempio, adoro Meryl Streep. Adoro “Il Diavolo veste Prada”, e sarebbe bello averla come uno dei personaggi del gioco. Potrebbe essere uno dei grandi personaggi nel gioco.

Ovviamente si tratta di semplici apprezzamenti per una grande attrice americana da parte di uno dei dipendenti di CD Projekt e non c’è nulla di concreto al momento. Anzi: molto probabilmente Meryl Streep non presterà il volto ad uno dei personaggi di Cyberpunk 2077. Ma sognare non costa nulla e poi le voci sulla possibile presenza di una stella di Hollywood paiono molto concrete.

