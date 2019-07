Windows 10 1903: stop sui Surface Book 2

Filippo Vendrame,

Microsoft ha stoppato provvisoriamente il rilascio di Windows 10 May 2019 Update (1903) per i possessori dei Surface Book 2. Proprio a seguito dell’inizio della distribuzione di questo nuovo ed importante aggiornamento funzionale, alcuni possessori di questo computer avevano iniziato a lamentarsi di alcuni problemi. Nello specifico, la criticità riguarderebbe i possessori dei modelli con la GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 che a random smetterebbe di funzionare, causando problemi nelle prestazioni grafiche.

Microsoft ha riconosciuto il problema e, di conseguenza, il rollout di Windows 10 1903 è stato sospeso per i proprietari dei Surface Book 2. Il problema, comunque, riguarda solamente i possessori dei Surface Book 2 con GPU NVIDIA. La casa di Redmond ha condiviso anche un piccolo stratagemma per poter provare a risolvere il problema. Gli utenti colpiti dal problema dovranno recarsi su “Gestione dispositivi” e poi dal menu “Azione“, selezionare la voce “Rileva modifiche hardware“. Se il problema non dovesse, così, essere risolto, non rimane che pazientare o riportare il sistema operativo alla versione precedente.

Aggiornare i driver della GPU non sembra, infatti, risolvere il problema. Il dato positivo è che Microsoft ha risolto il problema e che quindi arriverà sicuramente un fix che andrà a risolverlo. Purtroppo, non sono state comunicate timeline precise da parte della società.

L’auspicio è che il fix possa arrivare quanto prima. Microsoft è solita rilasciare almeno due aggiornamenti al mese per Windows 10 ed è quindi possibile che il correttivo possa arrivare abbastanza rapidamente.

Per i possessori di un Surface Book 2 che usano molto le prestazioni della GPU NVIDIA per le loro attività, trattasi sicuramente di una seccatura abbastanza fastidiosa.