Amazon Prime Day 2019: accessori gaming in offerta

Matteo Tontini,

La metà di luglio è stata protagonista dell’iniziativa Amazon Prime Day 2019, due giorni di offerte promosse dal celebre rivenditore online.

Gli sconti sono stati applicati su una vasta gamma di prodotti, dai televisori alle fotocamere, passando per console e videogiochi. Per quanto riguarda il settore gaming, inoltre, non potevano mancare all’appello tutti gli accessori messi a disposizione degli utenti affinché possano godersi l’esperienza di gioco nel miglior modo possibile: quindi mouse, tastiere, cuffie e quant’altro.

Ce ne sono davvero parecchi e di seguito è possibile trovare alcune interessanti idee da cui prendere spunto.

Prime Day: accessori gaming

Amazon Prime Day 2019 permette di avvicinarsi a offerte sugli accessori gaming davvero vantaggiose, che potrebbero veramente fare al caso di chi ha intenzione di migliorare il proprio comfort o la qualità audio/video durante le proprie partite online e in locale. Fra i tanti sconti, si segnalano:

Cuffie da gioco Logitech G430 (39,99 euro): Un paio di cuffie con 7.1 Dolby Surround Sound leggere e molto comode, con padiglioni ruotabili fino a 90°. Grazie al copriorecchie in tessuto sportivo tecnico, risultano perfette per le lunghe sessioni di gioco.

Mouse ottico da gioco Corsair Sabre RGB (39,99 euro): Un mouse perfetto per giocare grazie ai suoi otto pulsanti programmabili e il sensore ottico a 10.000 DPI. Peraltro è un mouse leggerissimo (pesa soltanto 100 g), che presenta un design ergonomico e confortevole.

Tastiera Razer Ornata Chroma (74,99 euro): Unendo la cupola in gomma delle tastiere a membrana ai tasti meccanici, la tastiera garantisce precisione e controllo dell’esecuzione senza affaticare le dita durante le lunghe sessioni di gioco. Inoltre offre l’illuminazione personalizzabile Razer Chroma con 16.8 milioni di opzioni di colore.

Sistema di altoparlanti Trust GXT 658 Tytan 5.1 (84,98 euro): Un set di altoparlanti ideale per un’elevata esperienza di gioco, facile da collegare anche alle console – oltre che al PC, ovviamente. Offre un’ottima qualità audio, con una potenza totale in uscita di 180 watt.

Volante da corsa Logitech G920 Driving Force (169,99 euro): Gli appassionati di racing che desiderano godersi appieno l’esperienza di guida potrebbero trovare nel volante da corsa Logitech G920 Driving Force quello che cercano! Dotato di sterzo e pedali realistici, si tratta di un accessorio progettato per durare nel tempo grazie a robusti cuscinetti a sfera in acciaio massiccio, leva del cambio e pedali in acciaio inox, impugnatura in pelle cucita a mano.

Amazon Prime Day 2019: cos’è e i vantaggi di Prime

Nella giornata del 15 e del 16 luglio, il rivenditore americano ha dato il via ad Amazon Prime Day 2019, un’iniziativa per tutti gli abbonati al servizio premium di Amazon: durante le 48 ore dell’evento sono stati infatti applicati numerosi sconti su una vasta gamma di prodotti, che vanno dagli articoli di elettronica a quelli di cucina, eccetera. Alcune offerte sono disponibili per tutta la durata dell’iniziativa, altre per un breve lasso di tempo (quindi sono dette “lampo”).

L’abbonamento a Prime offre ai clienti, che possono decidere di pagare un canone mensile o annuale, l’accesso ad Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming della compagnia, a Prime Music e Prime Reading (e ad altri servizi ancora). Inoltre, offre loro l’opportunità di non pagare le spese di spedizione su una serie di prodotti (quelli Prime, appunto).