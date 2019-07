Amazon Prime Day, smartband e sport watch: sconti

Filippo Vendrame,

L’Amazon Prime Day propone ancora per la giornata di oggi, 16 luglio, molteplici sconti su tantissime categorie di prodotti. Ovviamente, le promozioni sono esclusivamente dedicate agli iscritti al programma in abbonamento Amazon Prime. Questi “fedelissimi” clienti del colosso dell’ecommerce potranno approfittare di scontistiche davvero molto allettanti che permetteranno loro di poter acquistare prodotti di un certo livello ad un prezzo ridotto.

Trattasi di un’ottima occasione per riuscire a permettersi oggetti solitamente inarrivabili. Tra i prodotti in offerta più interessanti ci sono gli sport watch, le smartband e i fitness tracker che grazie all’Amazon Prime Day 2019 sono ancora più convenienti. Trattasi di indossabili esplicitamente pensati all’attività sportiva, in grado, dunque, di tenere traccia di tutti gli allenamenti.

Ecco, dunque, una raccolta delle migliori proposte di Amazon per questo suo periodo promozionale. Si evidenzia che i prezzi potrebbero variare senza preavviso.

Prime Day, smartband e sport watch