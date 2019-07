Prime Day 2019, le offerte su reflex e obiettivi

Antonino Caffo,

Siamo quasi agli sgoccioli dell’Amazon Prime Day 2019 ma le offerte non sono per niente finite. Oggi ci occupiamo di reflex, un comparto per il quale il gigante dell’e-commerce pone sempre un occhio di riguardo.. La due giorni del 15 e il 16 di luglio, l’Amazon Prime Day, è un ottimo motivo per beneficiare di cartellini ridotti per fotocamere professionali delle marche più famose. Ecco cosa Webnews ha selezionato per voi, ricordandovi che i prezzi indicati sotto ogni prodotto possono essere soggetti a variazioni, dovuti alla disponibilità e ad altri fattori a noi sconosciuti e imprevedibili.

Amazon Prime, le offerte su reflex e quattro terzi

Per l’Amazon Prime Day , il gruppo ha mostrato un’attenzione particolare alle reflex, articoli che guardano a un pubblico di fotografi consapevoli e già avanzati dal punto di vista tecnico. Molte sono di ultima generazione, con anche modulo wireless per la connessione con lo smartphone, così da condividere subito i momenti più importanti impressi su file.

Nikon D5300

Con Wi-Fi e GPS incorporati, questa fotocamera da 24,2 megapixel in formato DX consente di catturare e condividere foto in modo dettagliato. La funzione wireless consente di collegare la fotocamera direttamente a uno smartphone e condividere le foto immediatamente dopo averle scattate. La funzione GPS aggiunge le informazioni sulla posizione, semplificando l’aggiunta di immagini alle mappe. Il prezzo è di 499 euro.

Canon EOS 80D

Dotata di velocità di scatto, controlli intuitivi e tecnologie innovative, questa reflex Wi-Fi è ideale per esplorare nuove aree in ambito fotografico e raggiungere risultati di qualità. Riesce a ottenere immagini vivide e dettagliate grazie al sensore APS-C CMOS da 24,2 megapixel. Sfrutta un’esposizione precisa e uniforme in un’ampia gamma di situazioni, grazie a un sensore di misurazione RGB+ IR da 7.560 pixel in grado di rilevare sia gli infrarossi che la luce visibile. Prezzo di 1109,00 euro.

Olympus E-M5II 1240

Fotocamera professionale Micro QuattroTerzi con sistema di stabilizzazione, VCM su 5 assi integrato, che compensa 5 stop in ogni oscillazione. Qualità video formato IPB/ALL INTRA a 77 mbs e non solo: è resistente alla polvere, agli spruzzi d’acqua e al gelo. La confezione include: E-M5 Mark II silver, obiettivo M.Zuiko Digital ED 12 40mm 1:2.8 PRO (nero), tappo copriobiettivo Micro QuattroTerzi (LC-62D), tappo posteriore per obiettivi Micro QuattroTerzi (LR-2), paraluce (LH-66), flash (FL-LM3), batteria ricaricabile agli ioni di litio (BLN-1), caricabatteria (BCN-1), tappo per corpo macchina Micro QuattroTerzi (BC-2), tracolla, cavo USB (CB-USB6), software per la gestione delle immagini su CD Olympus Viewer 3.0, istruzioni d’uso. Prezzo di 1142,40 euro.

Smayang Obiettivo

Ultragrandangolare a focale fissa, il Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC è stato concepito per lavorare sia con le fotocamere dotate di sensore con formato pieno che APS-C. Il suo schema ottico è composto da 14 elementi in 10 gruppi. Questo obiettivo è stato realizzato con due lenti ED, a basso fattore di dispersione, due lenti asferiche, compresa una lente ibrida e tre lenti ad alto indice di rifrazione. Tutte le lenti sono state trattate con un trattamento antiriflesso della più alta qualità UMC. L’angolo di campo di questo obiettivo è di 115,7 gradi, mentre la minima distanza di messa a fuoco è di 0,28 m. Altamente consigliato sia per appassionati che fotografi professionisti. Prezzo di 362 euro.

I vantaggi di Prime

L’iscrizione ad Amazon Prime costa 36 euro all’anno. Con questa, possiamo avere l’accesso alle offerte lampo del sito di e-commerce e alle spedizioni in un solo giorno lavorativo (molte, non tutte). E non solo: c’è anche la possibilità di salvare le foto sul cloud di Amazon Photos e fruire dei film e serie TV di Prime Video. Tutto qui? No, anche una gamma di ebook gratuiti, per lettori Kindle e le app per smartphone e tablet.

Come anticipato, l’edizione 2019 di Prime Day dura 48 ore, dal lunedì al martedì e per prendervi parte basta essere iscritti al programma. Le offerte possono essere di tre tipi: giornaliere, sull’arco della due giorni e lampo, ovvero anche della durata di pochi minuti, lanciate a orari non conosciuti durante l’appuntamento. Per iscriversi ad Amazon Prime si può cliccare qui.