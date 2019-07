TIM Super Fibra e Mega, nuova promozione

Filippo Vendrame,

TIM ha lanciato una nuova ed interessante promozione per le sue offerte di rete fissa Super Fibra e Super Mega. L’offerta è riservata ai nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero ed è valida sino al prossimo 31 luglio 2019. A questa promo si aggiunge anche uno sconto di 60 euro che sarà riconosciuto in fattura attraverso 12 accrediti da 5 euro ma solo per le attivazioni online.

La promo per la portabilità riguarda la possibilità di poter attivare in sconto l’opzione “Massima Velocità” che consente di raggiungere sino a 1 Gbps sulla rete FTTH e sino a 100/200 Mbps sulla rete FTTC. La promozione è valida sia con modem incluso che con modem di proprietà. Grazie a queste nuove offerte, i costi delle tariffe Super Fibra e Super Mega di TIM sono i seguenti.

TIM Super Fibra (Passa a TIM): 35 euro al mese sino al quarto anno e poi 40 euro al mese. Senza il modem, 35 euro al mese. Con la promozione il costo sarà di 30 euro al mese per i primi 12 mesi.

TIM Super Fibra (nuova linea): 30 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 40 euro al mese fino al quarto anno. Successivamente 35 euro al mese. Senza modem 30 euro al mese per 12 mesi e poi 35 euro al mese.

TIM Super Mega (Passa a TIM): 35 euro al mese per i primi 4 anni poi 30 euro al mese. Senza modem 30 euro al mese. Con la promozione, 30 euro al mese per i primi 12 mesi.

TIM Super Mega (nuova linea): 30 euro al mese per 12 mesi e poi 40 euro al mese sino al quarto anno. Successivamente 35 euro al mese. Senza modem incluso 25 euro al mese per 12 mesi e poi 30 euro al mese.

Incluso nel costo finale c’è anche il contributo di attivazione, che è pari a 180 euro rateizzato in 12 rate mensili da 15 euro ciascuna.

Maggiori informazioni sul sito TIM.