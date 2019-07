Sony presenta la nuova α 7R IV

Antonino Caffo,

Sony ha annunciato l’arrivo di una nuova fotocamera nella gamma mirrorless full-frame serie α 7R: la α 7R IV (modello ILCE-7RM4). Si tratta del modello di categoria con la risoluzione più alta mai prodotta da Sony, abbinata a prestazioni di messa a fuoco, scatto continuo ad alta velocità e tanto altro.

Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing per il Digital Imaging in Sony Europe ha dichiarato: “Contribuiamo costantemente a innovare, superare i limiti e rivoluzionare le aspettative sulle prestazioni delle fotocamere digitali. La nuova Alpha 7R IV combina la qualità di immagine tipica delle fotocamere di medio formato con scatto ad alta velocità, messa a fuoco estremamente elevata e una lunga serie di miglioramenti in termini di design, connettività e modalità d’utilizzo. Questo permetterà a fotografi professionisti e videomaker e content creator di acquisire contenuti in modi nuovi mai visti prima d’ora”.

La nuova Alpha 7R IV vanta un sensore di immagine CMOS 35 mm full-frame da 61,0 MP di nuova concezione, il primo al mondo nel suo genere. La struttura retroilluminata e le tecnologie di riduzione del rumore contribuiscono a garantire livelli di rumore ridotti al minimo e alta sensibilità per una qualità d’immagine di livello. La fotocamera è inoltre dotata di una sorprendente gamma dinamica a 15 stop a basse sensibilità per gradazioni fluide e naturali che spaziano dalle aree molto scure a quelle molto luminose.

Il nuovo modello full-frame presenta anche un innovativo sistema ottico di stabilizzazione delle immagini a 5 assi integrato, messo a punto per supportare scatti ad alta risoluzione; ne risulta un vantaggio dell’otturatore di circa 5,5 stop. Inoltre, l’assemblaggio dello stesso otturatore è stato ridisegnato per ridurre anche i minimi movimenti che possono essere causa di sfocature. La nuova fotocamera full-frame a obiettivi intercambiabili Alpha 7R IV sarà disponibile in Europa dal mese di agosto 2019.