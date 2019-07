Xiaomi Mi A3, schermo AMOLED e tre fotocamere

Luca Colantuoni,

Come preannunciato qualche giorno fa, il produttore cinese ha svelato in Spagna il nuovo smartphone Android One. Lo Xiaomi Mi A3 è sostanzialmente la versione europea del Mi CC9e, quindi le specifiche sono identiche. Xiaomi ha scelto componenti migliori rispetto al precedente Mi A2, ma ha ridotto la risoluzione dello schermo.

Il Mi A3 possiede una cover in vetro (Gorilla Glass 5) con sfumature cromatiche (gradienti) e uno schermo AMOLED da 6,088 pollici con risoluzione HD+ (1560×720 pixel). Xiaomi ha dunque scelto un display di migliore qualità, ma la risoluzione è inferiore (il Mi A2 ha infatti uno schermo full HD+). Nella parte superiore c’è un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 32 megapixel. La tripla fotocamera posteriore ha invece sensori da 48, 8 e 2 megapixel. I primi due sono abbinati ad obiettivi standard (f/1.79) e grandangolare (f/2.2), mentre il terzo viene utilizzato per l’effetto bokeh.

Sia la fotocamera frontale che quella posteriore principale con sensore Sony IMX586 sfruttano la tecnologia Super Pixel 4-in-1 che permette di ottenere scatti più nitidi in condizioni di scarsa illuminazione, combinando quattro pixel adiacenti. Non mancano le funzionalità IA, tra cui la modalità Beautify e il riconoscimento automatico della scena.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 665, 4 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di storage UFS 2.1, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Sono presenti anche il jack audio da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali in-display e la porta USB Type-C. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Manca invece il chip NFC necessario per usare Google Pay.

La batteria da 4.030 mAh supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0 (18 watt). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia stock, quindi gli aggiornamenti verranno rilasciati con rapidità. Tre i colori disponibili al lancio (24 luglio): nero, grigio e blu. I prezzi sono 249,00 euro (4GB+64GB) e 279,00 euro (4GB+128GB).