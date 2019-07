3 Italia, nuove rimodulazioni in arrivo

Filippo Vendrame,

Notizie poco piacevoli per alcuni clienti dell’operatore 3 Italia, brand di Wind Tre. Sono in arrivo, purtroppo, nuove rimodulazioni che colpiranno alcune offerte della gamma ALL-IN nei mesi di agosto e settembre. Sul sito dell’operatore è possibile approfondire nei dettagli queste spiacevoli novità. I clienti coinvolti, comunque, riceveranno un apposito SMS informativo. Sul sito si legge che a partire dal 18 Luglio 2019 e progressivamente durante il mese di luglio, l’opzione ALL-IN subirà delle modifiche. 3 Italia sottolinea, però, che è possibile, entro 30 giorni dalla comunicazione, recedere senza penali.

Entrando nello specifico, a partire dal 20 Agosto 2019, per tutti i clienti che hanno attivato un’offerta ALL-IN 400 o ALL-IN 400 Casa 3 fino al 31 marzo 2019, vengono modificate le Condizioni Generali di Contratto per i servizi Tre. Con l’obiettivo di garantire gli investimenti e continuare ad assicurare un servizio di qualità, il costo delle offerte salirà a 9,99 euro al mese. Per “addolcire” la pillola, 3 Italia offre 50 Giga in più al mese per 1 anno da poter attivare entro il primo settembre 2019, inviando un SMS al 40100 con scritto GIGASI.

A partire dal primo Settembre 2019, invece, per tutti i clienti che hanno attivato un’offerta ALL-IN Start, ALL-IN Prime Summer Per Te, ALL-IN Smart Raddoppia, ALL-IN PRIME Per Te, ALL-IN PRIME, ALL-IN Smart 5, ALL-IN Master 15, ALL-IN Master fino al 31 marzo 2019, ci sarà un aumento di 1.49 euro, 1.99 euro o 2 euro.

Anche in questo caso, l’operatore offre 50 Giga in più al mese per 1 anno da poter attivare entro il primo settembre 2019, inviando un SMS al 40100 con scritto GIGASI.

Modalità per esercitare il Diritto di Recesso

Come riportato sul sito di 3 Italia, di seguito l’iter per effettuare il recesso.

Come previsto dall’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, qualora non accettassi le suddette modifiche, potrai esercitare il diritto di recesso dai servizi Tre o passare a un altro operatore senza penali né costi di disattivazione entro 30 giorni dalla ricezione dello specifico SMS, inviando una comunicazione con causale di recesso: “modifica delle condizioni contrattuali” attraverso uno dei seguenti canali: lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. Casella Postale 133 – 00173 Roma Cinecittà

PEC all’indirizzo servizioclienti133@pec.windtre.it

presso un punto vendita 3 abilitato

chiamata al 133 per acquisire la sua richiesta ed accertando la sua identità

inviando una richiesta da Area Clienti 3 o da App My3 dalla sezione Contattaci

Qualora decidessi di recedere e alla linea interessata dalla presente proposta di modifica fosse associato un contratto per l’acquisto rateizzato di un prodotto in corso di vigenza (es. telefono, Tablet, etc.), nella suddetta comunicazione e prima di recedere dal contratto o passare ad altro operatore, potrai decidere se pagare le rate residue anche in un’unica soluzione o mantenere attiva la rateizzazione, indicando tale scelta nella comunicazione che ci invierai.