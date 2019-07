Oppo Reno 5G arriva in Italia con TIM

Luca Colantuoni,

Dopo il lancio in Svizzera e in Inghilterra, il nuovo Oppo Reno 5G arriva ufficialmente in Italia. Lo smartphone, che si aggiunge agli altri tre modelli della serie (Reno, Reno 10X Zoom e Reno Z), verrà commercializzato da TIM a partire da fine luglio. Per l’occasione Oppo ha presentato una campagna video che accompagnerà il dispositivo nei prossimi mesi.

Come si può dedurre dal nome, Oppo Reno 5G integra un modem 5G, in particolare lo Snapdragon X50 di Qualcomm, l’unico al momento abbinabile al processore Snapdragon 855. Tutte le altre specifiche sono identiche a quelle del Reno 10X Zoom. La dotazione hardware comprende quindi uno schermo AMOLED da 6,6 pollici, protetto dal Gorilla Glass6, con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), 8 GB di RAM e 256 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

L’elevato screen-to-body ratio (93,1%) è stato ottenuto riducendo lo spessore delle cornici e soprattutto utilizzando la Pivot Rising Camera. La fotocamera frontale da 16 megapixel è infatti nascosta nel bordo superiore e fuoriesce in 0,8 secondi fino a formare un angolo di 11 gradi. Il modulo include anche il flash LED posteriore e la capsula auricolare. Un accelerometro rileva eventuali cadute e chiude subito il modulo.

Su retro ci sono invece tre fotocamere. Quella principale ha un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.7. La fotocamera da 8 megapixel ha invece un obiettivo grandangolare. Infine c’è un sensore da 13 megapixel abbinato ad teleobiettivo a periscopio con zoom ibrido 10x. Tra le funzionalità IA spicca la Ultra Night Mode 2.0 per le foto notturne.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, LTE e 5G. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C e gli altoparlanti stereo Dolby Atmos. La batteria da 4.065 mAh supporta la tecnologia di ricarica VOOC Flash 3.0. Il sistema operativo è ColorOS 6 basato su Android 9 Pie. Oppo Reno 5G sarà disponibile nelle colorazioni Ocean Green e Jet Black ad un prezzo intero di 899,90 euro oppure a rate insieme all’offerta TIM Advance 5G TOP.