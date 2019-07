Xiaomi lancia i suoi nuovi «smart hardware»

Antonino Caffo,

Xiaomi ha annunciato oggi la disponibilità di quattro nuovi prodotti definiti «smart hardware», ovvero per la casa e la vita perennemente connessa. Si tratta di Mi Handheld Vacuum Cleaner, scopa elettrica, Mi Air Purifier 2H, purificatore d’aria, Mi Bedside Lamp 2, lampada smart, e le cuffie Mi True Wireless Earbuds.

Mi Handheld Vacuum Cleaner offre una potente esperienza di pulizia senza fili per la casa. Alimentato da un motore brushless DC e dalla tecnologia a 9 cicloni, offre un’aspirazione da 100AW e fino a 100.000 giri/min per una pulizia rapida. Dotato di filtro HEPA, Mi Handheld Vacuum Cleaner cattura fino al 99,97% di particelle fino a 0,3 micron. Vengono forniti in dotazione quattro versatili accessori per la pulizia di diverse superfici, oltre a una base di ricarica con supporto a parete per riporlo in modo facile. Mi Handheld Vacuum Cleaner sarà disponibile su Amazon e mi.com dal 22 luglio al prezzo di 249,99 euro. A partire dalle ore 00:00 del 22 luglio, e per un periodo di 24 ore, sarà disponibile al prezzo early bird di 199,99 euro.

Xiaomi Mi Air Purifier 2H combatte polvere, polline e inquinamento interno grazie al filtro HEPA che rimuove il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron. Progettato per ridurre il rumore anche a piena potenza, il purificatore d’aria combina efficienza, facilità d’uso e design per stanze fino a 31 metri quadri. Compatibile con Google Assistant, Mi Air Purifier 2H offre un controllo smart da remoto tramite l’app Mi Home e un sensore integrato che consente agli utenti di monitorare la qualità dell’aria in tempo reale. Mi Air Purifier 2H sarà disponibile su Amazon dal 22 luglio al prezzo di 149,99 euro. A partire dalle ore 00:00 del 22 luglio, e per un periodo di 24 ore, sarà disponibile al prezzo early bird di 129,99 euro.

Mi Bedside Lamp 2 dispone di sedici milioni di opzioni di colore, con illuminazione regolabile e modulabile da calda a fredda. Il design la rende facile da integrare in qualsiasi casa e ambiente domestico. Compatibile con Apple HomeKit, Amazon Alexa e Assistente Google, Mi Bedside Lamp 2 si comanda anche attraverso il controllo vocale. Si può anche accedere facilmente al dispositivo da qualsiasi luogo grazie all’app Mi Home. Sarà disponibile su Amazon e mi.com dal 29 luglio al prezzo di 49,99 euro mentre, a partire dalle ore 00:00 del 29 luglio, e per un periodo di 24 ore, sarà disponibile al prezzo early bird di 39,99 euro.

Mi True Wireless Earbuds sono senza fili e dotati di driver dinamici da 7,2mm, tramite i quali il suono viene trasmesso garantendo un’assenza di interruzioni tramite Bluetooth 5.0. Gli auricolari sono custoditi all’interno di una mini-custodia di ricarica e offrono fino a 12 ore di riproduzione musicale. Saranno disponibili su Amazon, mi.com, nei Mi Store e nelle principali catene di elettronica di consumo dal 29 luglio al prezzo di 49,99 euro.