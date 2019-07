Filippo Vendrame,

Anche Windows ha i suoi tablet. In realtà, chiamarli tablet pc è sbagliato in quanto questi prodotti sono difficilmente paragonabili a quelli dotati dei sistemi operativi Android o iOS. Grazie alla presenza del sistema operativo Windows 10, infatti, possono effettivamente essere utilizzati con le dita ma offrono, contestualmente, tutte le potenzialità della piattaforma Windows in termini di produttività.

Non per nulla, aggiungendo una tastiera che può essere inclusa di serie o venduta a parte, questi prodotti divengono dei veri e propri mini notebook. Ecco perché è spesso più corretto chiamarli 2-in-1, cioè dispositivi che possono essere usati in due modi: come tablet o come computer. Inoltre, la loro natura da computer viene saltata dal fatto che l’interfaccia non è particolarmente ottimizzata con l’uso con le dita ad accezione di alcune app native.

Ecco, comunque, una selezione dei migliori tablet Windows che possono essere dei perfetti compagni non solo per l’intrattenimento ma pure per la produttività.

Tablet Windows: i 7 migliori modelli

Surface Go

Surface Go è il più piccolo dei Surface ed è pensato espressamente per chi cerca un piccolo device da portarsi sempre in giro, o per lavoro o per svago. Lo schermo da poco più di 10 pollici touch permette di contenere in maniera importante le dimensioni complessive. L’hardware, non potentissimo, è comunque più che sufficiente per la navigazione, le email e per le più comuni app Office.

Pro: qualità Microsoft, prezzo, portabilità

Contro: hardware appena sufficiente

La tastiera va comprata a parte per trasformarlo in un piccolo notebook. Presente anche una variante LTE. Si parte da 459 euro. (Trova le offerte su Amazon)

Surface Pro 6

Surface Pro 6 è un potente prodotto per la produttività. Grazie alla disponibilità dei processori Intel Core di ottava generazione, questo device è in grado di garantire prestazioni di alto profilo. Oltre che per lavorare, il Surface Pro 6 è eccellente anche per la fruizione di contenuti multimediali esaltati anche dal display touch ad alta risoluzione. Un prodotto di altissima qualità che è da sempre piaciuto molto. Esiste anche una variante con supporto LTE.

Pro: qualità Microsoft, prestazioni, qualità costruttiva

Contro: un po' caro

La Type Cover per trasformare in un laptop va acquistata a parte. Prezzi a partire da 849 euro. (Confronta le promozioni su Amazon)

Samsung Galaxy Book

Samsung Galaxy Book (12 pollici) offre un design pensato per la produttività. Anche in questo caso, display touch e tastiera sono due parti separate che assieme rendono questo device un vero e proprio mini notebook. Grazie al pennino S Pen, incluso, sarà possibile interagire sul display per disegnare e prendere appunti. I processori Intel Core, invece, offrono tutta la potenza necessaria per divertirsi e per lavorare.

Pro: portabilità, prestazioni

Contro: nulla da segnalare

Disponibile in più taglia di memoria. Prezzi a partire da 1499 euro. (Trova gli sconti su Amazon)

Samsung Galaxy TabPro S

Samsung Galaxy TabPro S rappresenta l’ottimo connubio tra design e tecnologia. Estremamente sottile e leggero, stupisce per la ricercatezza dei dettagli e la qualità dei materiali. Indipendentemente dal contenuto visualizzato, che sia una immagine o un video, i colori e la brillantezza delle immagini saranno esaltate dalla definizione e dalla qualità del display Super AMOLED di Galaxy TabPro S.

Pro: portabilità, display AMOLED

Contro: nulla da segnalare

Prezzi a partire da 1299 euro. (Acquista in sconto su Amazon)

Microsoft Surface Book 2

Microsoft Surface Book 2 è un prodotto professionale, sin dal prezzo. Il display touch ad altissima risoluzione da 13,5 o 15 pollici può essere facilmente scollegato dalla tastiera per poter disporre di un comodo tablet pc dotato del sistema operativo Windows 10. I processori Intel Core di settima o ottava generazione fanno il resto garantendo prestazioni di altissimo livello.

Pro: alte prestazioni, prodotto premium, qualità Microsoft

Contro: prezzo

Un prodotto per veri professionisti. Prezzi a partire da 1299 euro. (Confronta le offerte su Amazon)

Lenovo 81F1000MIX Miix 630

Lenovo 81F1000MIX Miix 630 si caratterizza per offrire una connessione LTE sempre attiva e consumi energetici molto bassi grazie all’utilizzo del SoC Qualcomm Snapdragon 835. Anche in questo caso, la tastiera può essere collegata o scollegata a seconda delle necessità.

Pro: autonomia, LTE nativo, piattaforma ARM

Contro: prestazioni appena sufficienti

Un prodotto estremamente adatto alla portabilità caratterizzato anche dalla presenza di un display da 12,3 pollici WUVGA, 128GB di memoria UFS e 8GB di RAM.

Prezzo di 999 euro. (Acquista su Amazon)

Acer Switch 5

Acer Switch 5 è un ottimo 2-in-1 che può essere usato come un tablet pc, scollegando la tastiera. Dispone dei potenti processori Intel Core i5 e i7 per garantire sempre le massime prestazioni in ogni frangente d’uso. Buona l’autonomia per poter lavorare senza pensieri senza dover avere a portata di mano una presa elettrica.

Pro: piattaforma hardware

Contro: nulla da segnalare

Prezzi a partire da 1099 euro a seconda della configurazione scelta. (Trova le offerte su Amazon)

Come scegliere

La scelta di un tablet Windows dipende strettamente dall’utilizzo che se ne vuole fare. Trattandosi alla fine di computer con tastiera scollegatile è sempre bene puntare su hardware di una certa rilevanza per non trovarsi mai in affanno. Più che tablet, alla fine questi device saranno utilizzati per lo più come notebook, quindi la velocità è importante.

Se poi esiste una versione dotata di supporto LTE, ancora meglio per poter davvero disporre di un’esperienza d’uso a 360 grado in mobilità. Molto, però, dispone dal budget visto che questo prodotti costano sicuramente non poco.

La scelta della redazione

Il modello più equilibrato di tutti è sicuramente il Surface Pro 6 di Microsoft. Sufficientemente piccolo da essere portato in giro facilmente e sufficientemente potente da non aver problemi per lungo tempo. Un prodotto sicuramente non economico ma dalla caratteristiche premium. Un buon investimento sia per lavorare che per studiare.