Verifica Partner TIM contro le truffe telefoniche

Filippo Vendrame,

TIM ha deciso di offrire ai suoi clienti uno strumento in più per proteggerli dalle truffe, per aiutarli a scoprire se le chiamate commerciali ricevute arrivano effettivamente dai suoi partner ufficiali oppure no. Ogni giorno, moltissime persone ricevono telefonate da diversi call center che offrono proposte tariffarie, soprattutto di rete fissa, quasi incredibili dal punto di vista dei costi. Molto spesso, però, dietro a questi call center non ci sono dei veri partner di TIM e le proposte spacciate come “insuperabili”, in realtà possono nascondere tranelli.

Per dare ai suoi clienti uno strumento in più per difendersi da queste telefonate, TIM ha proposto il servizio “Verifica Partner TIM“. Il suo funzionamento è davvero molto banale ma soprattutto risulta essere davvero molto utile. Tutto quello che basterà fare è accedere alla Pagina e compilare una veloce form inserendo il “codice partner” del call center che l’operatore commerciale dovrebbe fornire durante la telefonata. In pochi secondi sarà quindi possibile capire se chi sta chiamando è un partner autorizzato oppure no.

TIM sollecita i propri clienti a segnalare eventuali truffe telefoniche di natura commerciale ricevute via telefono, inviando una comunicazione via email all’indirizzo TIMaltuofianco@telecomitalia.it.

L’operatore, inoltre, ha creato una brevissima guida in cui spiega come individuare le truffe telefoniche.

Come riconoscere le truffe

Ecco come individuare un’eventuale truffa dei call center.

Ti propongono di risparmiare cessando la tua linea e di attivarne una nuova con un diverso numero telefonico o intestatario.

Ti presentano offerte di altri operatori a condizioni poco chiare o esageratamente convenienti.

Ti viene chiesto il codice di migrazione (o codice segreto) riportato sulla tua fattura, senza che ce ne sia motivo.

Ricevi chiamate ripetute ed indesiderate da persone che non si qualificano.

Ti vengono date informazioni false su TIM come “Telecom non esiste più, per cui deve cambiare operatore telefonico!” o sulla tua offerta, come “la sua promozione sta per scadere, perciò subirà degli aumenti in fattura”.

Come riconoscere i partner TIM

Gli operatori del Servizio Clienti TIM chiamano sempre dal numero 187.

Gli operatori partner di TIM chiamano sempre da un numero in chiaro (non numeri anonimi) e ricontattabile.

Quando registri vocalmente l’accettazione della proposta commerciale che ti è stata fatta, l’operatore ti ricorda sempre il proprio nome/il codice partner.