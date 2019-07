WhatsApp, novità in arrivo per le note vocali

Candido Romano,

WhatsApp continua ad aggiornarsi: sebbene negli ultimi giorni si è sentito poco di novità, il solito ben informato WABetainfo ha scoperto una novità molto importante per quanto riguarda le note vocali, almeno nella versione iOS dell’app. Sembra che potrebbe arrivare una nuova funzionalità che consentirà di ascoltare le note vocali direttamente dalle notifiche push di iOS. La fonte ha anche riportato un’immagine che mostra chiaramente un lettore audio per ascoltare potenzialmente la nota vocale direttamente all’interno della notifica.

Chiaramente questa novità non è ancora disponibile, ma in sviluppo e potrebbe arrivare con uno dei prossimi aggiornamenti. Il condizionale è d’obbligo, perché gli sviluppatori di WhatsApp hanno abituato anche a lunghe attese per il rilascio al pubblico di alcune funzionalità. Uno dei maggiori esempi è la Dark Mode, cioè la possibilità di avere il tema scuro sull’app per affaticare meno gli occhi, che ancora non è stata rilasciata. Per quanto riguarda invece la possibilità di ascolto dei messaggi vocali sulle notifiche, questa servirà sicuramente ad evitare passaggi in più nell’utilizzo dell’app.

I leave this here.

Yes, it's a push notification with an incoming voice message, on iOS.

It will be available in future (maybe in a major update with other features?) pic.twitter.com/eSm55GxFuO — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 18, 2019

Significa non dover per forza aprire WhatsApp per ascoltare il messaggio, ma premere semplicemente play dalla notifica. Questo attualmente su iOS non è possibile farlo, perché la notifica avvisa semplicemente la ricezione del messaggio vocale, ma non è interattiva, bisogna per forza entrare nell’app. Una novità che piacerà soprattutto a chi usa molto WhatsApp, anche se attualmente non si conosce un probabile periodo di rilascio.

Ultimamente tra le novità della beta è emerso anche una funzione per modificare le immagini “al volo”, sia quelle ricevute che inviate. Si tratta del nuovo tasto Edit, che permette di accedere subito a una schermata per poter apportare qualsiasi tipo di modifica all’immagine.