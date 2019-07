Filippo Vendrame,

Il mercato dei tablet pc è in flessione, soprattutto a causa degli smartphone, con schermi sempre più grandi e con prestazioni sempre migliori e a causa dei computer 2-in-1 che permettono di essere utilizzati sia come tablet che come notebook. In questo contesto, i tablet pc Android continuano, comunque, a possedere una nicchia di mercato, sebbene non abbiano mai saputo davvero sfondare tra gli utenti. Questo non significa, però, che non ci siano modelli comunque interessanti su cui puntare sia se si cerca un prodotto per l’intrattenimento puro o per la produttività.

Grazie a questi dispositivi è possibile navigare, leggere email, gestire documenti, vedere filmati e giocare ai migliori titoli per Android senza alcuna difficoltà e godendo spesso di ampi e definiti display. Dovendo scegliere tra molteplici soluzioni, è possibile individuare 5 modelli “da non perdere” sui cui poter puntare.

Tablet Android: 5 device da non perdere

Samsung Galaxy Tab S5e (↑)

Tablet pc Android di fascia media che si mette in luce per supportare la versione 2.0 di Bixby, l’assistente vocale di Samsung. Samsung Galaxy Tab S5e dispone di un telaio unibody in alluminio con schermo Super AMOLED da 10,5 pollici e risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel). Le buone prestazioni sono garantite dalla presenza del processore Snapdragon 670, affiancato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage.

Buono anche il comparto fotografico con una fotocamera posteriore da 13 MP ed una anteriore da 8 MP. Scheda tecnica che continua con WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, porta USB 3.1 Type-C e lettore per le impronte digitali. La batteria ha una capacità di 7.040 mAh. Disponibile anche in versione 4G.

Prezzi a partire da 449 euro. (Scopri gli sconti su Amazon)

Samsung Galaxy Tab S4 (↑)

Samsung Galaxy Tab S4 è un tablet pc votato alla produttività. Dispone innanzitutto di un display Super AMOLED da 10,5 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel). Nessun problema sul fronte delle prestazioni grazie all’adozione del processore Snapdragon 835, abbinato a 4 GB di RAM e 64/256 GB di memoria flash. Buono anche il comparto fotografico con un sensore posteriore da 13 MP ed un sensore anteriore da 8 MP. Non mancano sensori e supporti come il WiFi, il Bluetooth e il GPS. Opzionalmente è disponibile anche una variante 4G.

Ma il vero elemento distintivo di questo tablet pc è la presenza del pennino S Pen che permette di effettuare diverse operazioni tra cui pendere appunti e disegnare. Tra gli accessori anche una tastiera cover che permette di poter scrivere con facilità testi e documenti.

Prezzi a partire da 629 euro. (Trova le offerte su Amazon)

ASUS ZenPad 10 (↑)

ASUS ZenPad 10 è un interessante tablet pc Android caratterizzato da un display da 10,1 pollici con risoluzione 1280 x 800 pixel. La piattaforma hardware poggia su di un processore MediaTek abbinato a 2 GB di memoria RAM e a 16 GB di storage espandibile attraverso le memorie microSD. Un prodotto ottimo per navigare su Internet, giocare e per guardare film. Appena discreta la componente multimediale.

Pro : portabilità, android

: portabilità, android Contro: poca memoria interna

Prezzo di 263,70 euro. (Trova le offerte su Amazon)

Lenovo Smart Tab (↑)

Particolarissimo tablet pc che può diventare uno smart display. Dispone di Alexa ed è possibile interagire con la voce per poter visualizzare informazioni, foto, riprodurre video, trovare informazioni e tantissimo altro ancora. Permette anche di gestire le soluzioni connesse di casa. Dal punto di vista tecnico dispone di un display da 10,1 pollici Full HD, processore Qualcomm Snapdragon 450, 16 GB di storage espandibili fino a 128 GB e 2 GB di RAM.

Pro : Alexa, smart speaker

: Alexa, smart speaker Contro: nulla da segnalare

Prezzo di 199 euro. (Trova gli sconti su Amazon)

Samsung Galaxy Tab A (2019) (↑)

Samsung Galaxy Tab A (2019) è un tablet pc Android di fascia medio bassa che è stato progettato per offrire divertimento agli utenti. Grazie al display da 10.1 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, gli utenti potranno disporre di una riproduzione dei colori di alto livello. Nessun problem anche sul fonte delle prestazioni grazie al processore Octa-Core con 2 GB di RAM e 32 GB di storage, ovviamente espandibile attraverso le memorie microSD.

Discreto anche il comparto fotografico grazie ad un sensore posteriore da 8 MP. Frontalmente, invece, spicca una fotocamera da 5 MP. Ovviamente presenti sensori e supporto come WiFi, Bluetooth e GPS. Disponibile anche una variante dotata di connettività 4G.

Prezzi a partire da 219,90 euro. (Acquista in sconto su Amazon)

Come scegliere (↑)

La prima cosa da avere bene in mente quando si scegli un tablet pc Android è il budget a disposizione. I prezzi dei device, infatti, possono variare moltissimo. Inoltre è importante capire quale sia il fine ultimo del suo utilizzo. Se il tablet pc serve solo per un po’ di Internet, è inutile spendere cifre importati per modelli sofisticati che non saranno mai sfruttati. Tuttavia, meglio puntare sempre sui modelli più recenti che hanno una buona probabilità di ricevere per lungo tempo miglioramenti attraverso il rilascio di diversi aggiornamenti software.

La scelta della redazione (↑)

Il tablet pc più bilanciato è sicuramente il modello Samsung Galaxy Tab S5e. Presentato di recente dalla società coreana, offre contenuti tecnici molto interessanti a fronte di un prezzo corretto. Forse non è adatto alla produttività più spinta ma è eccellente per l’intrattenimento e per svolgere tutte le più comuni operazioni quotidiane.