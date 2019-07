TIM Party, sino al 30% di sconto su Xbox e Surface

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti gli iscritti al programma fedeltà TIM Party. TIM, infatti, offrirà ai suoi fedeli clienti uno sconto sino al 30% su alcuni prodotti Xbox e Surface. Più nello specifico, sino al 31 luglio, sarà possibile acquistare in sconto alcuni bundle Xbox e alcuni specifici modelli di Surface Pro 6, Surface Go e Surface Laptop 2. Entrando nel dettaglio degli sconti Xbox, è possibile risparmiare sino a 159,99 euro sul pacchetto Xbox One X 1TB con il gioco Forza Horizon 4 e un secondo controller scontato del 20%. Si parte da 399,99 euro.

Sconto che scende sino a 100 euro per la console Xbox One S 1TB con il gioco Forza Horizon 4 e un secondo controller scontato dl 20%. Si parte da 199,99 euro. Per quanto riguarda gli sconti Surface, il rinomato Surface Pro 6 potrà essere acquistato con un risparmio sino a 284,99 euro. La promozione fa riferimento al modello con CPU Intel Core i5, 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e Type Cover al prezzo di 1269 euro. Sul Surface Laptop 2 con Arc Mous è possibile risparmiare sino a 289,99 euro. La promo fa riferimento ai modelli 128GB/i5 e 256GB/i7 con prezzi a partire da 999 euro. Per quanto concerne, infine, il Surface Go con Type Cover inclusa, lo sconto può raggiungere i 119,99 euro. L’offerta riguarda il modello con 128 GB di SSD. Si parte da 599 euro.

Una promozione quindi molto interessante che permette di mettere le mani su prodotti prestigiosi con risparmi di denaro davvero molto importanti. Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito TIM Party.