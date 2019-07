HMD Global annuncia Nokia 105 e Nokia 220 4G

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato due nuovi feature phone indirizzati agli utenti che vogliono utilizzare principalmente le funzionalità base, ovvero chiamate e SMS, che sui moderni smartphone non hanno più un ruolo di primo piano. Il Nokia 105 è arrivato alla quarta generazione e continua ad essere uno dei migliori in termini di autonomia, mentre il Nokia 220 4G permette di sfruttare le chiamate HD sulle reti LTE.

Nokia 105

Il Nokia 105 possiede una cover in policarbonato e uno schermo da 1,77 pollici con risoluzione QQVGA. La dotazione hardware comprende 4 MB di RAM e 4 MB di storage che permettono di memorizzare fino a 2.000 contatti e 500 SMS. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB 1.1, la radio FM, la torcia a LED e la batteria rimovibile da 800 mAh che garantisce un’autonomia di circa 14 ore in conversazione e quasi 26 giorni in standby. Il feature phone è compatibile con le reti GSM 900/1800 MHz e supporta una o due mini SIM. Il sistema operativo è Nokia Series 30+. Tra i giochi preinstallati non poteva mancare il famoso Snake. Il Nokia 105 sarà disponibile a settembre nei colori blu, rosa e nero. Il prezzo è 24,99 euro.

Nokia 220 4G

Il Nokia 220 4G ha un telaio in policarbonato come il Nokia 105, ma possiede specifiche decisamente superiori. La dotazione hardware comprende infatti uno schermo da 2,4 pollici con risoluzione QQVGA, 16 MB di RAM, 24 MB di storage, fotocamera posteriore VGA e batterai rimovibile da 1.200 mAh che può essere ricarica tramite porta micro USB 2.0. La connettività è garantita dai moduli Bluetooth 4.2 e LTE. Sono inoltre presenti la radio FM e il jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo è Feature OS. Gli utenti troveranno un lettore MP3 e il browser Opera Mini. Il Nokia 220 4G sarà disponibile nei prossimi in due colori (blue e nero). Il prezzo non è noto.