Motorola annuncia il nuovo Moto E6

Luca Colantuoni,

Motorola ha annunciato il Moto E6, uno smartphone di fascia bassa che offre tuttavia alcune interessanti funzionalità. La sesta generazione è composta da un solo modello, mentre l’anno scorso erano stati presentati i Moto E5, E5 Plus e E5 Play. Probabilmente il produttore statunitense ha notato scarso interesse da parte degli utenti e punta maggiormente ad incrementare le vendite della serie Moto G.

Il Moto E6 possiede un telaio in plastica e uno schermo Max Vision IPS da 5,5 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel). Il rapporto di aspetto 18:9 svela la presenza delle tradizionali cornici intorno al display (piuttosto evidenti anche quelle laterali). Il rivestimento “P2i nano coating” rende lo smartphone resistente agli spruzzi d’acqua e alla pioggia leggera. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 435, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Rispetto al Moto E5 da 5,7 pollici è stata quindi ridotta la diagonale dello schermo e scelto un processore più potente. Inferiore anche la capacità della batteria (4.000 contro 3.000 mAh), ma stavolta è rimovibile. Le fotocamere sono invece le stesse: sensore da 13 megapixel per quella posteriore (dotata di flash LED e PDAF) e sensore da 5 megapixel per quella frontale. Non mancano però funzionalità avanzate, come filtri live, modalità Ritratto, modalità manuale, supporto RAW, HDR e Google Lens.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono presenti inoltre la radio FM, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB. Il sistema operativo è Android 9 Pie in versione quasi stock. Poche le app proprietarie installate, tra cui quella che include le Moto Experiences (Moto Actions e Moto Display). Il Moto E6 sarà disponibile nel corso dell’estate negli Stati Uniti e in Canada. Il prezzo è 149,99 dollari. Non è noto se e quando arriverà in Italia.