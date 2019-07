Honor 20 Pro in vendita dal 2 agosto

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha finalmente comunicato quando sarà disponibile il suo top di gamma. Il nuovo Honor 20 Pro verrà commercializzato a partire dal 2 agosto. Honor ha scelto la Russia per l’inizio delle vendite, ma successivamente lo smartphone potrà essere acquistato anche in altri paesi, tra l’Italia. Questo modello era stato annunciato insieme al “gemello” Honor 20 durante l’evento londinese del 21 maggio.

Honor 20 Pro doveva arrivare sul mercato insieme all’altro modello della serie, ma il ban imposto dall’amministrazione Trump ha impedito al produttore cinese di ottenere in tempo la certificazione Android. Ciò ha quindi comportato il temporaneo blocco della distribuzione. Le vendite dello smartphone possono ora iniziare perché Google ha rilasciato la licenza. Honor 20 Pro è un dispositivo di fascia alta con una cover in vetro e uno schermo da 6,26 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel).

Lo screen-to-body ratio del 91,7% è stato ottenuto con un design “punch hole”. Nell’angolo superiore sinistro è presente un piccolo foro (4,5 millimetri di diametro) in corrispondenza della fotocamera frontale da 32 megapixel. Per le quattro fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 48, 16, 8 e 2 megapixel, abbinati da obiettivi con varie lunghezze focali che permettono di scattare foto di ottima qualità, come verificato dagli esperti dei DxOMark Image Labs.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Kirin 980, 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Per il sistema di raffreddamento è stato utilizzato un foglio di grafene. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). Sono presenti anche il lettore di impronte digitali sul lato destro e la porta USB Type-C. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida SuperCharge (50% in 30 minuti).

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Magic UI 2.1. Il prezzo comunicato al momento dell’annuncio era 599,90 euro. Non è noto se verrà confermato quando lo smartphone arriverà in Italia.