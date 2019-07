Huawei Nova 5i Pro sarà il Mate 30 Lite?

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato in Cina il Nova 5i Pro, come previsto qualche giorno fa. Lo smartphone di fascia medio-alta ha ereditato il modulo fotografico posteriore di forma quadrata dalla serie Mate 20. Ciò confermerebbe che questo modello verrà distribuito negli altri paesi come Mate 30 Lite.

Il Nova 5i Pro possiede una cover in vetro con sfumature cromatiche (gradienti) e uno schermo IPS da 6,26 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Nell’angolo superiore sinistro c’è un piccolo foro in corrispondenza della fotocamera frontale da 32 megapixel (obiettivo con apertura f/2.0). La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Kirin 810 a 7 nanometri , 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Invece del tradizionale layout verticale, Huawei ha scelto un modulo di forma quadrata con quattro fotocamere. Quella principale ha un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.8. Ci sono poi una fotocamera da 8 megapixel con ottica grandangolare e una macro camera da 2 megapixel. Un’altra fotocamera da 2 megapixel viene infine utilizzata per rilevare la profondità. Alla destra del modulo c’è il flash LED, mentre sotto si può vedere il lettore di impronte digitale.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e la batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 20 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1.1.

Il Nova 5i Pro sarà disponibile dal 2 agosto in tre colorazioni: Aurora Blue, Emerald Green e Phantom Black. I prezzi sono 2.199 yuan (6GB+128GB), 2.499 yuan (8GB+128GB) e 2.799 yuan (8GB+256GB).