Apple registra due nuovi iPad all’EEC

Marco Grigis,

Apple ha registrato due nuovi modelli di iPad all’Eurasian Economic Commission, forse per un lancio previsto in autunno. L’EEC si conferma quindi una delle fonti più autorevoli per le previsioni sui nuovi dispositivi targati mela morsicata, considerando come la società californiana debba sottoporre con mesi di anticipo i device che desidera lanciare sul mercato, affinché possano ottenere tutte le certificazioni di rito. Al momento, non è dato sapere se si tratti di tablet classici oppure di rappresentanti della linea iPad Pro.

I due modelli di iPad rinvenuti sulla documentazione dell’EEC sono l’A2200 e l’A2232: entrambi vengono descritti come device iPadOS, quindi dovrebbero essere introdotti sul mercato in concomitanza – o qualche settima più tardi – rispetto alla release finale del sistema operativo per tablet.

Così come già anticipato, al momento non è dato sapere a quale linea appartengano. Apple ha infatti lanciato in primavera i nuovi iPad Mini e iPad Air, di conseguenza i due nuovi esemplari non dovrebbero appartenere a queste famiglie, mentre non si ha certezza per iPad Pro. Due soli modelli registrati – probabilmente la stessa versione, in edizione solo WiFi e LTE – risultano infatti troppo esigui per rappresentare i flagship di Apple. I due codici potrebbero quindi far riferimento alle edizioni classiche di iPad e, più specificatamente, ai successori degli entry level iPad 2017 e iPad 2018.

Così come sottolinea MacRumors, di recente è emersa un’indiscrezione dai distretti produttivi partner di Apple, in merito all’arrivo di una nuova versione “low cost” di iPad, per sostituire l’attuale modello da 329 dollari. Non dovrebbero esservi grandi novità di sorta, se non un aggiornamento a livello di processore, sebbene alcuni sostengano Apple sia intenzionata a inserire un nuovo schermo da 10.2 pollici. Non resta quindi che aspettare l’autunno, per scoprire tutte le novità targate mela morsicata.