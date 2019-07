Windows 10 May 2019 Update, ancora un nuovo update

Filippo Vendrame,

Microsoft, nel corso del weekend, ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 10 May 2019 Update. La scorsa settimana, la casa di Redmond aveva distribuito una serie di update di manutenzione per la maggior parte delle versioni di Windows 10 ancora oggi supportate. All’appello, però, mancava l’ultimissima variante di Windows 10. Questa lacuna è stata adesso colmata con il rilascio del pacchetto identificato dal codice KB4505903 che porta la build del sistema operativo alla versione 18362.267.

L’elenco dei correttivi apportati è davvero estremamente lungo, segno che il gigante del software ha lavorato duramente per andare ad eliminare tutti i piccoli bug emersi all’interno dell’ultima versione di Windows 10. L’obiettivo, ovviamente, è quello di garantire ai suoi utenti sempre la migliore esperienza possibile di utilizzo. Del resto, Microsoft oggi distribuisce molteplici aggiornamenti di Windows 10 durante il corso di ogni mese senza dover aspettare specifiche ricorrenze. In questo modo tutti i problemi possono essere risolti in breve tempo a tutto vantaggio della qualità d’uso della piattaforma.

Tuttavia, trattandosi di un aggiornamento di manutenzione che non fa parte del pacchetto del Patch Tuesday, non andrà ad installarsi automaticamente. Saranno gli utenti a decidere se scaricarlo oppure no da Windows Update.

Nel caso non venisse installato, tutti i correttivi saranno, invece, automaticamente installati assieme a quelli rilasciati all’interno del Patch Tuesday del mese di agosto 2019.

Vista la mole di bug fix, comunque, si consiglia di installare questo aggiornamento quanto prima. Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate.

I più curiosi possono trovare il completo change log all’interno delle pagine di supporto di Windows 10.