Matteo Tontini,

Tetris è un vecchio gioco del 1984, che prevede l’incastro di mattoncini colorati per guadagnare punti. Adesso si scopre che, per rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro, potrebbe essere più efficace della meditazione mindfulness.

Alcuni ricercatori hanno infatti messo a confronto Tetris con la tecnica di meditazione praticata da Angelina Jolie ed Emma Watson, per vedere quale fosse la più efficace per alleviare lo stress quotidiano: a quanto pare, le persone a cui è stato chiesto di giocare per 10 minuti il titolo a punteggio sui propri smartphone, dopo aver lavorato, hanno mostrato più segni di ripresa dallo stress. Si sarebbero sentite più rilassate di quelle che hanno praticato 10 minuti di meditazione mindfulness, che implicava concentrarsi sulla respirazione e sulla percezione del proprio corpo.

Un secondo esperimento avrebbe invece chiesto alle persone di giocare Tetris dopo aver risolto una serie di equazioni e, anche in questa occasione, hanno mostrato meno stress rispetto a quelle che si sono dedicate alla meditazione dopo essersi cimentate nella matematica. La professoressa Anna Cox, co-autrice dello studio condotto dall’University College di Londra, ha dichiarato:

Potranno pure essere solo mattoni di forma diversa che cadono giù e hanno bisogno di essere inseriti in un determinato spazio, ma un titolo come Tetris è semplice da giocare e non richiede molto tempo. Dobbiamo smettere di criticare le persone quando giocano ai loro smartphone, perché potrebbe davvero aiutarle a staccare dal lavoro e rilassarsi.

D’altronde i videogiochi sono spesso additati (ingiustamente) dalla società in quanto causa di violenza nei giovani e motivo di isolamento per gran parte di essi. L’argomento rimane comunque di grande dibattito tra gli studiosi e gli esperti.