LG K20 e K30 disponibili in Italia

Il produttore coreano ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi smartphone Android. LG K20 e K30 sono modelli di fascia bassa con interessanti funzionalità, soprattutto per il comparto fotografico. I due dispositivi di LG sono inoltre molto resistenti e offrono un’autonomia superiore alla media. Il prezzo è accessibile a tutti.

K20 e K30 hanno un design piuttosto simile. Per entrambi hanno un telaio in plastica resistente alle cadute, alle alte temperature e allo shock termino (certificazione MIL-STD-810G). Lo schermo FullVision da 5,45 pollici ha un rapporto di aspetto 18:9, quindi ci sono cornici piuttosto evidenti. Cambia però la risoluzione: 1440×720 pixel per K30 e 960×480 pixel per K20. Il numero totale dei pulsanti fisici è lo stesso, ma la loro posizione è diversa: volume e Google Assistant a sinistra, accensione a destra per K30; Google Assistant a sinistra, volume e accensione a destra per K20. Differente anche la posizione del modulo fotografico posteriore: al centro per K30, a sinistra per K20.

Il K30 integra un processore octa core Snapdragon 425, 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 32 GB. La dotazione hardware del K20 comprende invece il processore quad core MediaTek MT6739, 1 GB di RAM e 16 GB di storage. Entrambi i modelli hanno fotocamere posteriore e frontale da 8 e 5 megapixel. Tra le funzionalità comuni c’è Gesture Shot, mentre alcune sono disponibili solo sul K30, tra cui la regolazione manuale di esposizione e messa a fuoco, la modalità Ritratto e la registrazione video a 1080p/30fps (il K20 si ferma a 720p/30fps).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Il K30 integra anche un chip NFC. Entrambi hanno il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB e una batteria da 3.000 mAh che supera le 10 ore di autonomia in riproduzione video. Due i colori disponibili: New Moroccan Blue e Aurora Black. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia LG UX 7.0 per K30 e Android 9 Pie (Go Edition) per K20. I prezzi sono 109,90 euro (K20) e 149,99 euro (K30).