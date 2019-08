Motorola One Action, render dello smartphone

Luca Colantuoni,

Nei prossimi giorni è previsto l’annuncio di un nuovo smartphone Android One da parte di Motorola. Si tratta del Motorola One Action, un modello più economico dell’attuale One Vision, ma con alcune interessanti caratteristiche. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane è possibile ora vedere il design del dispositivo, grazie ai render condivisi su Twitter da un noto leaker.

Il Motorola One Action possiede una cover in plastica lucida (quella del One Vision è in vetro), una materiale meno costoso ma più resistente alle cadute. Non sono previste differenze per lo schermo. Anche questo modello dovrebbe avere un display CinemaVision da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2520×1080 pixel) e dunque con rapporto di aspetto 21:9. Nell’angolo superiore sinistro c’è un foro in corrispondenza della fotocamera frontale, probabilmente con sensore da 12,6 megapixel (quella del One Vision ha un sensore da 25 megapixel).

Motorola One Action Official White and Blue/Green Render! Like this new Triple Camera phone from Motorola? pic.twitter.com/RYdu6FteWE — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 31, 2019

Google ha recentemente confermato che lo smartphone avrà 4 GB di RAM e 128 GB di storage, oltre al lettore di impronte digitali sul retro e al chip NFC. Altre possibili specifiche sono le seguenti: processore octa core Exynos 9609, slot microSD e batteria da 3.500 mAh. Possibile anche una versione con 3 GB di RAM e 64 GB di storage. Non mancheranno ovviamente i chip WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM), la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri.

Il suffisso Action è riferito alla fotocamera posteriore aggiuntiva, una “action cam” con obiettivo grandangolare da 117 gradi. Lo smartphone dovrebbe avere anche una fotocamera da 5 megapixel, come quella del One Vision, mentre per la fotocamera principale si prevede un sensore da 12 megapixel (quella del One Vision è da 48 megapixel).

Il sistema operativo sarà Android 9 Pie in versione stock. Almeno due i colori previsti al lancio: bianco e blu/verde. Il prezzo dovrebbe essere inferiore ai 300 euro.