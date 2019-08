Filippo Vendrame,

Amazon ha deciso di pensionare definitivamente i Dash Button. A partire dal 31 di agosto, dunque tra appena qualche settimana, il colosso dell’ecommerce non accetterà più ordini attraverso questi dispositivi. L’annuncio sorprende sino ad un certo punto. La scorsa primavera, la società di Jeff Bezos aveva annunciato la decisione di smettere di vendere questi particolari dispositivi ma aveva promesso che avrebbe continuato a supportarli sino a che i suoi clienti li avrebbero utilizzati.

Potrebbe sembrare quindi strano che nel giro di pochi mesi Amazon abbia deciso di pensionarli definitivamente ma la società ha spiegato che negli ultimi tempi il loro utilizzo era drasticamente diminuito. Tra qualche settimana, quindi, terminerà l’avventura dei Dash Button. Per chi non se li ricordasse, questi particolari dispositivi altro non sono che una sorta di pulsanti collegati ad uno specifico prodotto configurabile da parte dell’utente. Cliccando sul pulsante, le persone potevano immediatamente ordinare il prodotto correlato senza dover per forza usare il computer o lo smartphone per effettuare l’acquisto manualmente.

Dispositivi ottimi per gli acquisti rapidi dei prodotti di prima necessità come detersivo, pannolini, carta igienica e tantissimo altro ancora. Lanciati nel 2015, erano disponibili anche in Italia.

Va detto che negli ultimi tempi, i Dash Button erano diventati obsoleti, essendo stati sostituiti da più comode alternative. Si pensi, per esempio, ad Alexa che permette di effettuare gli acquisti direttamente con l’ausilio della voce.

Tutti coloro che ancora hanno in casa un Dash Button e lo utilizzano, dovranno ricordarsi che a partire dalla fine del mese di agosto, i loro “pulsanti” smetteranno di funzionare.