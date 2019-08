Amazon, torna il Back to School

Filippo Vendrame,

Torna il Back to School di Amazon. Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, Amazon.it ha lanciato il suo store “Ritorno a Scuola” all’interno del quale studenti e famiglie possono acquistare tutti i prodotti necessari per il nuovo anno scolastico. Zaini, calcolatrici scientifiche, computer per lo studio e tanto altro. All’interno di questo negozio si trova davvero di tutto per prepararsi al meglio al nuovo anno scolastico.

Oltre al negozio, Amazon.it offre un’ulteriore ghiotta opportunità per risparmiare visto che per i genitori, libri, zaini, calcolatrici e tutto quanto serve per il nuovo anno scolastico, rappresentano sempre un salasso economico. Tutti coloro che acquisteranno almeno un libro di testo, tra quelli inclusi in una selezione predefinita, insieme ad un’ulteriore spesa di almeno 20 euro su altri prodotti (ad esclusione di libri, eBook e Kindle store, applicazioni, MP3 e altri contenuti digitali), riceveranno un buono regalo da 5 euro da utilizzare su Amazon.it per l’acquisto di prodotti, esclusi questi appena indicati. Promozione valida sino al 31 agosto.

Inoltre, come ogni anno, Amazon.it rende disponibile il sito adozionilibriscolastici.it che consente di trovare e acquistare tutti i testi adottati e consigliati in ognuna delle classi delle scuole elementari, medie inferiori e superiori d’Italia, pubbliche e private. Basterà selezionare scuola e classe per poter individuare i libri adottati dalla propria scuola per poi poterli comodamente acquistare.

Ecco una selezione dei prodotti più interessanti da poter comprare all’interno del negozio “Ritorno a Scuola”.

Fitbit Charge 3 , Tracker Avanzato per Fitness e Benessere a 119 euro.

, Tracker Avanzato per Fitness e Benessere a 119 euro. WACOM Cintiq 16 Display Interattivo e Penna Wacom Pen Pro 2 – Tavoletta Grafica con Schermo LCD 16″ per Disegno Digitale a 564,99 euro.

Display Interattivo e Penna Wacom Pen Pro 2 – Tavoletta Grafica con Schermo LCD 16″ per Disegno Digitale a 564,99 euro. AmazonBasics – Alloggiamento per hard disk SATA 8,9 cm a 20,69 euro.

8,9 cm a 20,69 euro. Microsoft Docking Station per Surface a 175,88 euro.

Ma il negozio offre tante altre opportunità tutte da scoprire.