Audi e-tron 50 quattro: SUV elettrico entry level

Filippo Vendrame,

Audi ha presentato una versione più economica del suo SUV elettrico e-tron caratterizzata da un pacco batteria più piccolo e ovviamente da un prezzo decisamente inferiore. L’attuale versione di e-tron, chiamata e-tron 55 quattro, si avvale di un pacco batteria da 95 kWh. Il nuovo modello, Audi e-tron 50 quattro, dispone, invece, di “appena” 71 kWh. L’autonomia si dovrebbe attestare sui 300 Km secondo il ciclo di omologazione WLTP.

Una batteria più piccola significa anche minor peso a tutto vantaggio dell’agilità di marcia e dell’efficienza. Il nuovo pacco batteria, però, oltre ad essere più piccolo, si carica anche più lentamente. In corrente continua può arrivare ad una potenza di ricarica di picco di 120 kW, contro i 150 kW del pacco batteria del modello e-tron 55 quattro. Rimane fortunatamente presente il caricabatteria in AC da 11 kW, con quello da 22 kW optional. Cambiano anche i motori elettrici che sono sempre due ma in grado di erogare una potenza inferiore. La potenza passa da 402 cavalli a 313 cavalli con 540 Nm di coppia massima.

Potenza più che sufficiente per accelerare da 0 a 100 Km/h in appena 7 secondi e per raggiungere una velocità massima limitata elettronicamente di 190 Km/h. Disponendo sempre di due motori, è presente la trazione integrale anche se viene data maggiore preferenza alla trazione posteriore.

Per il resto, la nuova Audi e-tron 50 quattro è sostanzialmente identica al modello più grande, condividendo molte delle sue sofisticazioni tecnologiche a livelli di interni e di sistemi di assistenza alla guida.

Audi e-tron 50 quattro arriverà in Italia verso la fine del 2019. La casa tedesca non ha ancora ufficializzato esattamente i prezzi che comunque dovrebbero partire da meno di 75 mila euro.