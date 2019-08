Google, dipendente parla del “bullismo” in azienda

Matteo Tontini,

Un ingegnere di Google, conservatore, afferma di essere stato vittima del sistematico “bullismo” che il gigante della tecnologia riserverebbe ai suoi dipendenti più inclini alla destra.

Kevin Cernekee, sostenitore di Trump, è stato licenziato dalla società di Silicon Valley nel giugno 2018 e, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, la causa sarebbe da ricercarsi nelle sue idee politiche opposte a quelle di altri dipendenti. Cernekee ha affermato:

In Google, c’è sempre stato il bullismo. C’è un grande schieramento politico e trattano in modo differente chi la pensa diversamente.

L’ingegnere 41enne, assunto nel 2015 per lavorare alla linea di laptop dell’azienda, ha iniziato a non vedere di buon occhio l’ambiente sin dall’inizio, quando si è trovato a difendere un collega che la pensava esattamente come lui. Racconta a tal proposito:

Un gruppo di persone ha iniziato ad aggredirlo verbalmente, poi il suo manager si è intromesso nel discorso e lo ha rimproverato in pubblico. Sono rimasto molto turbato.

I responsabili delle risorse umane hanno provveduto a spedire una lettera di richiamo a Cernekee, per la sua condotta considerata irrispettosa e insubordinata. L’ex dipendente di BigG, che ora lavora per un’altra società tecnologica, ha inoltre affermato di essere stato preso di mira dai suoi colleghi e superiori. Conclude così la sua testimonianza:

Mi pento molto di essermi unito a Google. Pensavo che sarebbe stato un posto in cui assistere a discussioni intelligenti, ma non era assolutamente come mi aspettavo.

Google ha dichiarato che Cernekee è stato licenziato per uso improprio delle apparecchiature, incluso il suo sistema software di accesso remoto, e ha rifiutato di commentare le accuse nonostante sia stata contattata dalla stampa.