Catalogo Sky e NOW TV: serie TV e film agosto 2019

Matteo Tontini,

Quello di Sky e NOW TV non è un agosto 2019 del tutto brillante: il catalogo si arricchisce di contenuti discreti, ma niente di eclatante sia sul fronte serie TV che cinema. Oltre all’innovativo Sky Q, è bene ricordare che tutta la programmazione è disponibile anche su Sky Go, in base all’abbonamento sottoscritto; la comoda piattaforma NOW TV consente invece di abbonarsi senza vincoli e pagare un canone mensile a seconda dei pacchetti scelti.

Tra le uscite più rilevanti di agosto si annoverano Fear the Walking Dead 5 e il film di Deadwood, così come Pupazzi senza gloria, Macchine Mortali e l’ultima stagione di Veep. Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario delle uscite Sky e NOW TV di agosto 2019.

Buona lettura.

Catalogo Sky e NOW TV: uscite di agosto 2019

2 Agosto

La Scuola Serale (film): Commedia del 2018, segue le vicende di un gruppo di adulti che si sono impegnati a guadagnare le loro GED (General Educational Development, verifiche che forniscono una certificazione utile a confermare un livello di abilità equivalente ad aver concluso le scuole superiori).

4 Agosto

Fear the Walking Dead 5 (serie TV): Lo spin-off della celebre serie tratta dal fumetto di Robert Kirkman prosegue con la quinta stagione, tra zombie e i pericoli di un mondo post apocalittico.

5 Agosto

Millennium – Quello che non uccide (film): Sequel della pellicola Millennium – Uomini che odiano le donne, il thriller vede protagonista la bravissima Claire Foy nei panni dell’iconica hacker sotto la direzione di Fede Alvarez.

7 Agosto

Veep 7 (serie TV): Ultima stagione dello show acclamato dalla critica, composta da 7 episodi.

9 Agosto

Pupazzi senza gloria (film): La pellicola è un live action che vede protagonisti sia umani che marionette, in una Los Angeles in cui i pupazzi sono considerati inferiori.

14 Agosto

Io, Dio e Bin Laden (film): Commedia con protagonista Nicolas Cage, la storia ruota attorno a Gary Brooks Faulkner, il cittadino statunitense che tra il 2002 e il 2010 si recò più volte in Pakistan nel tentativo di catturare Bin Laden.

16 Agosto

Hell Fest (film): Horror del 2018 che racconta la storia di un gruppo di adolescenti inseguiti da un serial killer, all’interno di un Luna Park terrificante.

19 Agosto

Vikings 5B (serie TV): Lagertha da una parte, Ivar dall’altra. Lo scontro tra Vichinghi prosegue nella seconda parte della stagione cinque, in un crescendo di emozioni.

(serie TV): Lagertha da una parte, Ivar dall’altra. Lo scontro tra Vichinghi prosegue nella seconda parte della stagione cinque, in un crescendo di emozioni. Macchine Mortali (film): Peter Jackson alla regia di un film distopico in cui le città si muovono sotto forma di macchine gigantesche che si danno battaglia.

22 Agosto

Snowfall 3 (serie TV): Terza stagione dello show incentrato sull’arrivo e la diffusione a macchia d’olio del crack, la nuova droga nella Los Angeles degli anni ’80.

(serie TV): Terza stagione dello show incentrato sull’arrivo e la diffusione a macchia d’olio del crack, la nuova droga nella Los Angeles degli anni ’80. Conta su di me (film): Pellicola drammatica del 2017, il film segue le vicende dello spensierato Lenny, giovane che conduce una vita dissoluta fin quando il padre cardiologo non gli blocca la carta di credito: per riaverla indietro dovrà occuparsi del quindicenne David, che soffre di una malformazione al cuore.

25 Agosto

A Private War (film): Uscito nel 2018, si tratta di un film di guerra che racconta la storia di Marie Colvin, famosa reporter che continuerà a svolgere il suo lavoro di giornalista inviata in luoghi bellici nonostante abbia perso la vista da un occhio.

28 Agosto

Little Italy – Pizza, Amore e Fantasia (film): Commedia con Emma Roberts che racconta di due pizzaioli, un tempo amici, che aprono ognuno una propria pizzeria facendosi concorrenza mentre i rispettivi figli si innamorano.

29 Agosto

Deadwood (film/serie TV): La pellicola, della durata di 110 minuti, funge da epilogo al celebre show western di HBO.

31 Agosto

Superstore 4B (serie TV): Seconda parte della sit-com con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un classico superstore statunitense.

(serie TV): Seconda parte della sit-com con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un classico superstore statunitense. The Goldbergs 6B (serie TV): Seconda parte della sit-com in parte basata sull’infanzia e la famiglia di Goldberg, creatore della serie, negli anni ottanta.

(serie TV): Seconda parte della sit-com in parte basata sull’infanzia e la famiglia di Goldberg, creatore della serie, negli anni ottanta. Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità (film): Biopic che racconta gli ultimi tormentati anni di Van Gogh, la pellicola diretta da Julian Schnabel vede uno straordinario Willem Dafoe nei panni del celebre pittore olandese.