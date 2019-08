Gamescom: giocabile PES 2020 e altri titoli Konami

Marco Locatelli,

Konami ha annunciato i dettagli delle attività e dei prodotti che sarà possibile giocare alla gamescom di quest’anno (dal 20 al 24 agosto) a Colonia, Germania.

Dopo il rilascio della demo a fine luglio, i fan di PES avranno l’opportunità di provare la più recente versione del gioco eFootball PES 2020, e giocare partite in singolo e co-op allo stand di Konami (Hall 9, B30).

I presenti potranno anche avere la possibilità di partecipare ad un esclusivo concorso creato per gamescom nell’area dedicata al Matchday. I fan potranno scegliere tra FC Schalke 04 e FC Bayern e supportare il loro team per diventare i vincitori ogni giorno. I risultati di tutte le partite giocate durante la giornata saranno cumulati per formare un punteggio globale e saranno disponibili premi giornalieri come biglietti VIP per le partite casalinghe di FC Schalke 04 e FC Bayern.

Le normali attività giornaliere sul palco nel corso della fiera includeranno le partite più combattute del Matchday così come le sfide “Beat a Pro” contro atleti di esport. Il palco eFootball PES sarà animato dalla presenza del giornalista sportivo Johannes Meinow e tutti coloro che visiteranno lo stand saranno invitati a partecipare alle sfide.

I fan di Contra potranno provare una versione giocabile di Contra: Rogue Corps online in co-op per quattro giocatori e potranno scattarsi una foto insieme al nuovo personaggio, lo scienziato Kurt Steiner, altrimenti conosciuto come Hungry Beast. Durante la fiera sarà possibile partecipare ad una sfida di hashtag e una selezione di influencer sarà presente per scattare una foto con i presenti.

Ci sarà uno stand dedicato a Yu-Gi-Oh! (Hall 5.2, C10) che presenterà le ultime novità del popolare universo di Yu-Gi-Oh! Trading Card Game dove I Duellanti potranno duellare e scambiare tra di loro, acquistare nuovi elementi per il proprio mazzo e utilizzare un photobox per scoprire come potrebbero apparire su una card gigante di Yu-Gi-Oh! Trading Card Game.

Nello stand di YuGi-Oh! si potranno inoltre trovare:

Legacy of the Duelist: Link Evolution – Ci saranno diverse postazioni di gioco disponibili per I Duellisti per provare il nuovo gioco per Nintendo Switch che verrà lasciato il 20 agosto

– Ci saranno diverse postazioni di gioco disponibili per I Duellisti per provare il nuovo gioco per Nintendo Switch che verrà lasciato il 20 agosto Duel Links Tower – Torna una delle più popolari attrazioni di gamescom offrendo ai Duellisti dei touchscreen extra large per divertirsi con il gioco mobile Duel Links nella sua versione aggiornata

– Torna una delle più popolari attrazioni di gamescom offrendo ai Duellisti dei touchscreen extra large per divertirsi con il gioco mobile Duel Links nella sua versione aggiornata Impara a giocare – Le persone che si avvicinano per la prima volta all’universo di Yu-Gi-Oh! potranno assistere a dimostrazioni dal vivo e avere l’opportunità di provare il Master Duel o il più accessibile Speed Duel con l’aiuto di un esperto, con speciali premi da vincere nel corso della giornata

– Le persone che si avvicinano per la prima volta all’universo di Yu-Gi-Oh! potranno assistere a dimostrazioni dal vivo e avere l’opportunità di provare il Master Duel o il più accessibile Speed Duel con l’aiuto di un esperto, con speciali premi da vincere nel corso della giornata Tornei – I giocatori più capaci potranno portare con sé il proprio mazzo e sfidare altri Duellisti nei tornei e nelle aree Free2Play. Utilizzando l’hashtag #DueltheMaster, I Duellisti potranno testare le proprie capacità e sfidare un campione di Yu-Gi-Oh! dal mercoledì fino al sabato

Oltre agli stand di YuGIOh! e quelli aperti al pubblico, Konami ospiterà appuntamenti privati per i media e gli altri addetti ai lavori nel loro stand business nella Hall 4.2.

I riferimenti degli stand sono i seguenti:

Stand per il pubblico – Hall 9, B30

Stand business – Hall 4.2, A11

Stand Yu-Gi-Oh! – Hall 5.2, C10