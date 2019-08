LG V60 ThinQ 5G, annuncio all’IFA 2019 di Berlino?

Luca Colantuoni,

Il V50 ThinQ 5G, annunciato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona e arrivato in Italia a giugno, potrebbe presto avere un successore. Un breve video pubblicato da LG mostra un nuovo smartphone con dual screen (V60 ThinQ 5G?) che dovrebbe essere presentato all’IFA 2019 di Berlino.

Nel teaser di 20 secondi è presente la schermata di un gioco 2D a 8 bit. Il personaggio, rappresentato da una testa, si sposta e ottiene due oggetti, una fotocamera e un gamepad. Viene quindi aperto un secondo schermo sul lato sinistro e il personaggio passa nella nuova mappa che raffigura la destinazione, ovvero il luogo in cui si terrà la manifestazione tedesca. LG annuncerà dunque un nuovo smartphone che potrà essere abbinato ad una versione aggiornata del Dual Screen. Quest’ultimo può essere utilizzato in maniera indipendente oppure insieme allo schermo principale per mostrare differenti app nello stesso momento.

Alla fine del video il secondo schermo viene chiuso e sulla parte opposta appaiono orario e data dell’evento (venerdì 6 settembre alle ore 10:00). C’è dunque un piccolo display che può visualizzare alcuni utili informazioni, in modo simile alla funzionalità Always On Display. Nel comunicato del produttore coreano non ci sono ulteriori informazioni sullo smartphone.

Galleria di immagini: LG V50 ThinQ 5G, immagini dello smartphone

Il V60 ThinQ 5G (nome ipotetico) dovrebbe avere una dotazione hardware simile al V50 ThinQ 5G. Possibile la presenza del nuovo processore Snapdragon 855 Plus, oltre ad una maggiore quantità di RAM e storage. L’attuale modello possiede uno schermo OLED da 6,4 pollici (3120×1440 pixel), processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, tre fotocamere posteriori da 12, 16 e 12 megapixel, due fotocamere frontali da 8 e 5 megapixel, altoparlanti stereo, batteria da 4.000 mAh e Android 9 Pie.