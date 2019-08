Spotify, due nuove playlist di canzoni “vecchie”

Marco Locatelli,

Si aggiorna con due nuove playlist Spotify, ma per ora solo in maniera sperimentale. La popolare piattaforma di musica in streaming svedese ha infatti introdotto “On Repeat” e “Repeat Rewind”, due nuove playlist personalizzate non ancora disponibili su tutti i device: si tratta con molta probabilità di una sorta di test.

Nello specifico, con “On Repeat” Spotify propone all’utente una lista di canzoni che sta ascoltando molto frequentemente nell’ultimo periodo (più o meno 1 o 2 mesi), mentre con la nuova “Repeat Rewind” la piattaforma raccoglie tutti i brani preferiti di alcuni mesi fa, da 3 a 6 mesi circa.

Due playlist decisamente sui generis e nettamente diverse rispetto a quella che è la filosofia tipica della playlist Spotify, ovvero proiettata costantemente alla scoperta di nuove canzoni e nuovi gruppi. Una maniera senz’altro originale per non lasciare che alcune canzoni particolarmente apprezzate da un utente per diverso tempo finiscano nel dimenticatoio per sempre.

Spesso Spotify effettua test A/B estesi praticamente a tutte le funzionalità dell’applicazione, e questo sembrerebbe essere uno di quei casi. Il test arriva in concomitanza della pubblicazione dei dati relativi al secondo trimestre del 2019, dati tra l’altro particolarmente positivi: Spotify è infatti passata da 217 a 232 milioni di utenti attivi mensilmente, e di questi 108 milioni sono paganti.

A distanza di un anno dalla versione beta, Spotify Lite per Android – variante più semplice e “leggera” della popolare piattaforma di musica streaming – è uscita dalla fase sperimentale e diventata un’app definitiva pochi giorni fa. Si tratta di una edizione del servizio più minimalista ed essenziale e pensato infatti per i principali mercati emergenti (dove le connessioni sono limitate rispetto agli altri mercati) e che girerà su sistema operativo Android 4.3 o superiori.